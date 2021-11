One Punch Man Saison 3: Distribution, intrigue et tous les derniers détails

La saison 3 de One Punch Man est en préparation, une excellente nouvelle pour les amateurs d’anime. One Punch Man est une incroyable série de comédie d’action japonaise. Le spectacle est impressionnant à regarder. Il raconte son histoire à travers les yeux du super-héros « Saitama » qui est le plus puissant de son monde et est capable de battre n’importe qui d’un seul coup. au fur et à mesure que l’histoire se développe, nous apprenons que Saitama en a marre de son incroyable capacité et qu’il est d’humeur à localiser un adversaire qu’il a du mal à vaincre.

La parcelle

Il ne fait aucun doute que One Punch Man ne déçoit jamais les téléspectateurs avec son action. One Punch Man est considéré comme l’un des meilleurs animes axés sur l’action à travers l’univers pour une raison. Il est certain qu’un grand nombre de scènes de combat sont à prévoir dans One Punch Man Saison 3 et ont également été plus divertissantes depuis L’introduction de Garou (l’adversaire de Saitama) car Saitama n’a pas pu affronter Garou avec le pouvoir de un coup de poing. Garou est l’ennemi le plus puissant que Satama ait affronté jusqu’à présent, et le combat entre ces deux personnages puissants vaudra la peine d’être regardé.

Le casting

Le casting pour l’anime nécessite le choix d’un doubleur et c’est tout le problème. Difficile de trouver une voix off qui soit à la hauteur des attentes du personnage. Sans une voix incroyable, le script ne peut pas être étayé. les téléspectateurs peuvent anticiper que le personnage de Saitama a été créé par Makoto Furukawa. Il y aura aussi Genos, de Kaito Ishikawa, Bearded Working de Shota Yamamoto. Bespectacled Workers de Ueda Youji The Sitch exprimé par Nobuo Tobita, le commentateur de HiromichiTezuka, Mumen Rider de SawashiroYuuichi et Eyelashes de Yoshiaki Hasegawa.

