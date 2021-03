One Punch Man Saison 3: date de sortie, compte à rebours, distribution, intrigue et plus encore!

Avec: Makoto Furukawa, Kaito Ishikawa, Shota Yamamoto, Ueda Youji, Nobuo Tobita, Hiromichi Tezuka, Sawashiro Yuuichi, Yoshiaki Hasegawa.

Genre: Super-héros de drame d’action

En raison de l’extrême popularité de la saison précédente, les téléspectateurs sont impatients de voir ce qui se passe lors de la troisième saison. Après quatre ans d’attente, la deuxième saison est sortie en 2019, vous pouvez donc vous attendre à une attente similaire pour la troisième saison. Mais la question clé est, y aura-t-il une troisième saison de One Punch Man?

Le spectacle présente une animation à couper le souffle, des scènes de bataille bourrées d’action et une satire d’une netteté exceptionnelle. En raison de ces facteurs, il devient de plus en plus courant chaque année. Vous devez penser à ce que l’avenir nous réserve maintenant que la saison 2 est terminée. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons toutes les informations dont vous aurez besoin.

Quand la saison 3 de One Punch Man sortira-t-elle?

La saison 2 de ‘One Punch Guy a été créée le 9 avril 2019. Le 2 juillet 2019, la saison s’est terminée après 12 épisodes. Le 2 avril 2019, une émission spéciale télévisée a également été diffusée. Le compte Twitter officiel de l’émission a confirmé que l’histoire ne se terminait pas ici, et les fans de l’émission anticipent avec impatience la prochaine saison depuis lors.

Après tout, pour le moment, les producteurs ont choisi de garder la saison 3 secrète. Étant donné que les téléspectateurs ont dû attendre près de quatre ans pour la saison 2, l’émission pourrait prendre son temps avant de sortir le prochain épisode.

En outre, des rapports indiquent que la pandémie de coronavirus a gravement entravé la capacité de l’industrie de l’anime à produire du matériel. En dehors de cela, les fans veulent Shi, l’ancien manager de la première saison.

Quelle pourrait être l’histoire de One Punch Man Saison 3?

La Monster Association occupe le devant de la scène dans la saison 2. Malgré cela, il y a tellement quelque chose que nous ne savons pas à leur sujet. La saison 3 peut fournir plus de détails sur ces créatures. De plus, lors de la finale de la deuxième saison, Saitama bat Elder Centipede. Sur cette note, nous ne nous attendons pas à ce que Genos apparaisse beaucoup dans la saison 3.

Il est également concevable que le manque de temps d’écran de Saitama ne fasse qu’empirer. La troisième saison semble être largement axée sur l’Association des héros et leur assaut contre les monstres, basé sur le manga. On s’attend à ce que les célèbres héros de Classe S pénètrent dans les cachettes de leurs ennemis et s’engagent dans la bataille.

Des personnages comme Boy Emperor, Atomic Samurai et Garou, entre autres, pourraient être mis en lumière. Il est possible que plus de monstres soient ajoutés. Ces missions sont censées être effectuées en secret par Saitama.

