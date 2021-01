One Punch Man Road to Hero Codes (janvier 2021)

Notre One Punch Man Road to Hero codes a la liste la plus à jour de codes que vous pouvez échanger contre des diamants, de l’argent et des jetons de recrutement.

Liste des codes de tous les codes One Punch Man Road to Hero

Nous vous tiendrons au courant des codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Veillez à les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date à laquelle ce message a été publié. Si vous en trouvez un qui a expiré, veuillez nous en informer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous de saisir le code exactement tel qu’il est répertorié, sinon il risque de ne pas fonctionner correctement!

One Punch Man Road to Hero Codes (Fonctionnement)

RppJyWkH – Utilisez le code pour obtenir 500 diamants et 50k Cash. (Expire le 23 janvier)

– Utilisez le code pour obtenir 500 diamants et 50k Cash. (Expire le 23 janvier) Happyhero2021 – Utilisez le code pour obtenir des diamants 2021. (Expire le 31 décembre 2021)

– Utilisez le code pour obtenir des diamants 2021. (Expire le 31 décembre 2021) HeroReadyToGo – Utilisez le code pour obtenir 1000 diamants.

– Utilisez le code pour obtenir 1000 diamants. HeroComingRetour – Utilisez le code pour obtenir 1000 diamants.

– Utilisez le code pour obtenir 1000 diamants. HERO4FUN – Utilisez le code pour obtenir 10 jetons de recrutement.

One Punch Man Road to Hero Codes (expiré)

Comment utiliser les codes One Punch Man Road to Hero

Pour échanger les codes One Punch Man Road to Hero, sur la page principale du jeu, appuyez sur votre avatar dans le coin supérieur droit de l’écran – cela ouvrira une nouvelle fenêtre. Regardez en bas à droite de la fenêtre, et sous Fonctions sera Redeem Code. Appuyez sur Utiliser le code.

Une nouvelle fenêtre apparaîtra. Tout ce que vous avez à faire est de taper ou de copier et coller le code dans le champ de texte, où il est dit Appuyez ici pour entrer. Une fois le code entré, appuyez sur le bouton Confirmer.

Si le code a fonctionné, un message apparaîtra vous indiquant les récompenses que le code vous a données. Si le code ne fonctionne pas, il indiquera soit Redeem Code Timed Out ou Redeem Code does not Exist.