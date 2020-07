One Punch Man : pourquoi faut-il redécouvrir les 2 premières saisons ?

En établissant un standard de plus en plus élevé pour l’anime dans le monde entier, One Punch Man est surement l’un des meilleurs anime disponibles. Si vous n’avez toujours pas regardé l’anime, nous vous recommandons vivement de le faire, les deux premières saisons ont été un énorme succès.

Basé sur l’assortiment de manga avec le guide d’utilisation de ONE et Yusuke Murata, l’anime One-Punch Man a été reconnu par tous les Japonais et les Occidentaux et termine sa deuxième saison.Alors que la saison d’introduction de One-Punch Man se concentrait sur la mise en place des personnages centraux de Saitama, Genos et de l’Association des héros, la saison 2 a évolué vers une structure d’histoire extraordinaire, faisant d’Orochi un ennemi global.

Le succès de One Punch Man se résume à sa satire rigoureuse, presque impitoyable, de l’action mélodramatique des tropes Anime qui ont été rendus si célèbres auprès du public occidental dans des spectacles comme Dragon Ball Z, Attack on Titan et Neon Genesis : Evangelion. Il s’attaque activement au concept selon lequel des personnages célèbres comme Goku et Naruto sont créés grâce à des niveaux d’entraînement et de discipline d’un autre monde, et présente plutôt son héros, Saitama, comme un héros qui a développé une force divine simplement en faisant “100 pompes, 100 squats, 100 redressements assis et une course de 10 km TOUS LES JOURS ! Donc, sans perdre de temps, entrons dans les détails de la troisième saison de One Punch Man.

Une 3e saison qui se fait attendre

La pandémie est la principale raison pour laquelle la série pourrait être retardée, la saison 1 et la saison 2 ont également connu un énorme décalage, la saison 2 a été présentée en première en 2019 ; cela fait presque un an mais nous n’avons pas encore de rapport sur la saison 3.

Les fans doivent être prêts à faire face à un énorme retard car il va sans dire que la saison 3 arrivera en deux parties comme les créateurs l’ont clairement indiqué plus tôt, mais nous pouvons espérer qu’elle sera présentée en première en 2021, cependant, cela semble peu probable.



La saison 3 est un numéro truffé d’activités avec des masses d’épisodes de batailles épiques, en tout cas, la perte de temps de jeu de Saitama va sauvegarder et Genos peut également être en grande partie absent avec la saison résultante de One-Punch Man.

Après le passage à tabac d’Elder Centipede, le manga se concentre sur les personnages, par exemple Child Emperor, Atomic Samurai et Garo, et présente un tas de monstres en cours. Heureusement, Saitama prend également part à la mission, bien que subtilement, et les amateurs peuvent, de cette manière de quelques scènes bien senties à la mandale.

Malgré la garantie d’épisodes de combats constants, One-Punch Man ne perdra pas son lot de bêtise, qui est la marque de fabrique dans la troisième saison. Si le manga est un signe aussi approprié que certaines des bêtes elles-mêmes finissant par être de riches atouts de parodie. les combats sont joints d’un design et d’une texture qui redonne une vie supplémentaire à l’action. qui voit une tentative de Saitama dérangé de modifier le cercle toujours croissant de copains se présentant à son appartement.

Mais c’est quoi One Punch Man ?

Impossible de passer à coté de cette série animé si vous adorez les mangas. Il faut avoir été sur la lune ces cinq dernières années pour la louper. La série tourne autour d’un jeune homme nommé Saitama. Si vous êtes un fan de dessins animés, vous savez que les dessins animés sont voués à l’exagération et à un contenu irréaliste, Saitama a la capacité magique de tuer n’importe qui avec un seul coup de poing, l’histoire a des intrigues passionnantes et un fond comique.

Donc, si vous cherchez cette combinaison, essayez One Punch Man, nous tiendrons les fans au courant des dernières nouvelles de la saison 3 de One Punch Man jusqu’à ce que vous puissiez continuer à lire avec nous !