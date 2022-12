One Punch Man nie que MAPPA animera la troisième saison de l’anime

Bien que pour tous les fans c’était déjà une réalité, l’anime de »un coup de poing » vient d’annoncer via son Twitter officiel que des rumeurs selon lesquelles il MAPPA animerait sa troisième saison pourrait être faux.

Le compte d’anime officiel « One Punch Man » a demandé aux fans « de ne pas être induits en erreur par des informations non officielles provenant d’autres comptes », déclarant que « des informations précises seront annoncées à partir de ce compte lorsque le moment sera venu ».

Bien que la publication ne nie pas les informations selon lesquelles MAPPA animera la troisième saison, faire cette déclaration pourrait impliquer que ce ne sera pas le cas, ou que l’accord avec le studio n’a pas encore été finalisé.

La saison 2 de l’anime » One Punch Man » s’est terminée en 2019, et depuis lors, il n’y a pas eu beaucoup plus d’informations sur la date de sortie de la nouvelle saison. Les derniers rapports de l’anime étaient des rumeurs selon lesquelles MAPPA animerait ses nouveaux épisodes, bien qu’il n’y ait pas encore eu de confirmation officielle de l’anime.

D’autre part, le mangaka UNcréateur de »One Punch Man », travaille sur son nouveau manga »Contre », une histoire qui sera une collaboration avec Azuma Kyoutaro, illustrateur de grandes franchises comme »Tenkaichi » et »King of Fighters ». Le manga a été créé le 26 novembre, avec la première de son premier chapitre dans Monthly Shonen Sirius.

De nombreux fans étaient ravis lorsque le rapport a révélé que MAPPA animerait la troisième saison de « One Punch Man », car le studio était en charge d’animes majeurs ces derniers temps, notamment « Attack on Titan: The Final Season ». ‘ », »Jujutsu Kaisen » et »Chainsaw Man », présentant un haut niveau d’animation qui a ravi tous les fans.

» One Punch Man » a déjà eu des changements de studio dans sa deuxième saison, JC Staff s’occupant de l’animation pour sa deuxième saison, bien qu’il n’ait pas été confirmé s’ils participeront à nouveau pour la saison 3, il reste donc le champ ouvert pour que MAPPA puisse animer l’anime.