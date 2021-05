One Punch Man Chapitre 147 – «Garou’s Wrath», date de sortie et dernières mises à jour!

Hé les gars, cet article se concentrera sur toutes les dernières mises à jour, spoilers, nouvelles et date de sortie du chapitre 147 de One punch man. Le chapitre précédent était tout simplement incroyable, nous avons pu voir des illustrations extrêmement artistiques avec autant de détails. Mais maintenant, la série devient de plus en plus intéressante. Le dernier chapitre s’est terminé avec Garou éveillé atteignant la surface. Bang va-t-il réparer ses torts cette fois? ou mourra-t-il en essayant?

Chapitre 147:

Même sans l’implication de Saitama, tous les autres héros de classe S et héros de classe A ont sauvegardé la surface en faisant du bon travail mais aussi en sacrifiant leur corps. Dans le chapitre précédent, nous avons vu le conseil des maîtres de l’épée faire une entrée incroyable et s’empiler sur des corps en un instant.

Mais les choses se compliquent lorsque Garou, réveillé, émerge du sol. Bang est appelé immédiatement pour gérer la situation mais est assez occupé. C’est à ce moment que le samouraï atomique lui dit de réparer ses torts en tant que maître. Maintenant, les fans ont hâte de voir les séquences d’action superficielles qui ne manqueront pas de venir dans OPM Chapitre 147.

One Punch Man Chapitre 147 Date de sortie

Pour l’instant, il n’y a pas de mise à jour officielle sur la date de sortie du chapitre 147 d’OMP. Mais si nous devions spéculer, les deux derniers chapitres ont été publiés sur une base bimensuelle. Cela signifierait que la date de sortie prévue du chapitre 147 de One Punch Man est le 13 juin 2021. Ce n’est qu’une prédiction et peut subir quelques changements en fonction des spéculations futures.

OPM Chapitre 147 Spoilers –

OPM Chapitre 147 mettra en vedette un combat entre Bang et Garou. Quelques spéculations suggèrent que Garou pourrait en fait tuer Bang pendant le combat, y compris son frère. La mort de Bang est une possibilité car il n’est pas mentionné dans la série Light Novel. D’ailleurs, Murata Sensei adore surprendre ses fans. Les spoilers et les fuites du chapitre 147 n’ont pas encore été publiés. Restez à l’écoute de 45Secondes.fr pour en savoir plus sur OPM Chapitre 147.

À propos de Manga

En 2019, One Punch Man avait vendu 20 millions d’exemplaires de son illustration de manga, ce qui en faisait l’un des animes les plus populaires de tous les temps. One punch Man tourne autour du protagoniste principal appelé Saitama. L’anime se déroule à une époque où des monstres apparaissent de la pègre et prévoient de prendre le contrôle de la surface.

Les héros se dressent contre ces monstres afin de protéger leur ville, Saitama est un héros infâme qui a sa propre idéologie d’être un héros. Il devient un héros pour le plaisir et part à la recherche de dignes adversaires qu’il espère ne pas finir en un seul coup de poing. Les fans attendent avec impatience One Punch Man Saison 3.