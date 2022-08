One Punch Man: Anime Series obtient une 3ème saison

C’est officiel : la série animée Un coup de poing à suivre. Il a été révélé dans le manga qu’il y aura une troisième saison. Malheureusement, il n’a pas encore été révélé quand il apparaîtra. Mais au moins, il y a une image teaser cool.

One Punch Man : la saison 3 officiellement annoncée

La troisième saison de One Punch Man arrive ! Depuis la sortie de l’épisode manga actuel, une chose est certaine : Saitama peut également se frayer un chemin à travers une troisième saison de la série animée.

Dans le chapitre 215 du manga One Punch Man, la troisième saison de la série a été révélée avec un panel complet. Ce L’image d’accroche est du créateur du personnage des deux premières saisons, Chikashi Kubota :

©Yusuke Murata / ONE

Bien sûr, cela devrait rendre heureux les nombreux fans de la série animée qui ne lisent pas le manga. Au moins ils attendent depuis quelques années maintenant sûr que les aventures de Saitama se poursuivront sous forme d’images animées. La deuxième saison est sortie au printemps 2019.

Qu’est-ce que One Punch Man ? Le manga et l’anime sont rapidement devenus un phénomène culte. Ceci est probablement dû aussi au fait que la série ne se prend pas très au sérieux et continue également à faire des blagues sur leur propre forme de performance et les clichés de genre.

C’est de cela qu’il s’agit : One Punch Man tourne autour du super-héros éponyme Saitama. C’est à travers entraînement constant si fort devenir qu’il bat vraiment tous les adversaires d’un seul coup.

Ce qui ferait le bonheur de nombreux super-héros n’est pas le cas ici. Saitama alias One Punch Man est plongé dans une profonde crise de sens et est par conséquent toujours extrêmement ennuyé. Il est donc toujours à la recherche d’un adversaire qui pourrait lui correspondre.

L’ensemble est devenu a en fait commencé comme un webcomic gratuit, mais a rapidement développé une vie propre. One Punch Man a trouvé tellement de fans que non seulement un manga régulier et la série animée mais aussi le jeu vidéo par exemple One Punch Man : Un héros que personne ne connaît pourrait apparaître.

Que pensez-vous de One Punch Man ? Attendez-vous la saison 3 avec impatience ? Dites le nous dans les commentaires.