One Planet Summit: les nations espèrent relancer les efforts environnementaux bloqués par la pandémie

Les dirigeants mondiaux tenteront de relancer la diplomatie environnementale internationale lundi, avec un sommet sur la biodiversité qui inaugurera une année critique pour les efforts visant à endiguer les effets dévastateurs du réchauffement climatique et de la perte d’espèces. L’élan sur le climat et la biodiversité s’est arrêté en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, une crise sanitaire qui, selon les experts, illustre les nombreux dangers divers de la destruction de l’environnement. Le One Planet Summit, un événement largement virtuel organisé par la France en partenariat avec les Nations Unies et la Banque mondiale, comprendra le président français Emmanuel Macron, le chef de l’ONU Antonio Guterres, la chancelière allemande Angela Merkel et la chef de l’UE Ursula Von der Leyen.

Les organisateurs veulent jeter les bases des pourparlers de l’ONU sur la biodiversité – reportés en raison de la pandémie – qui devraient se tenir en Chine en octobre et verront près de 200 pays tenter de définir de nouveaux objectifs pour préserver les écosystèmes meurtriers de la Terre.

La France espère que le sommet de la semaine prochaine réunira les enjeux liés au climat et à la protection des écosystèmes, a déclaré à l’AFP une source de l’Elysée, ajoutant qu’avec le réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité est « notre assurance vie collective ».

Jusqu’à présent, les efforts pour protéger et restaurer la nature à l’échelle mondiale ont échoué de façon spectaculaire.

La planète est à l’aube d’un événement d’extinction de masse dans lequel les espèces disparaissent à 100 à 1 000 fois le taux normal de «fond», la plupart des scientifiques sont d’accord. Le groupe consultatif scientifique de l’ONU sur la biodiversité a averti dans un rapport historique de 2019 qu’un million d’espèces sont menacées d’extinction, principalement en raison de la perte d’habitat et de la surexploitation. L’activité humaine, a-t-elle conclu, avait «gravement dégradé» les trois quarts des terres libres de glace de la planète.

Urgence climatique

La situation sur le changement climatique est tout aussi désastreuse.

Dans le cadre de l’accord de Paris de 2015, les nations du monde se sont engagées à plafonner le réchauffement climatique « bien en dessous » de 2 ° C et de 1,5 ° C si possible. Avec un peu plus de 1 ° C de réchauffement jusqu’à présent, le monde a connu un crescendo de sécheresses mortelles, de vagues de chaleur, de pluies provoquant des inondations et de super-orages rendus plus destructeurs par la montée des mers.

Le service de surveillance du climat de l’Union européenne a déclaré que 2020 était l’année la plus chaude jamais enregistrée.

Guterres a averti le mois dernier que les nations n’en faisaient pas assez pour éviter des hausses de température dévastatrices et a exhorté les dirigeants mondiaux à déclarer une «urgence climatique» dans leurs pays.

Le prochain sommet majeur de l’ONU sur le climat, la COP26, a également été reporté en raison de la pandémie et doit maintenant se tenir en novembre.

Les participants aux pourparlers de lundi sont « prêts à démontrer que leurs engagements mènent à des actions concrètes pour préserver et restaurer la biodiversité, et mener des transformations systémiques des économies », selon un communiqué du sommet.

Les dirigeants présenteront des initiatives sur quatre thèmes – la protection des écosystèmes terrestres et marins, l’agro-écologie, le financement de la biodiversité et le lien entre la déforestation, les espèces et la santé humaine.

En octobre dernier, le groupe d’experts sur la biodiversité de l’ONU a averti que les futures pandémies se produiraient plus souvent, tueraient plus de personnes et causeraient des dommages encore pires à l’économie mondiale que Covid-19 sans changement fondamental dans la façon dont les humains traitent la nature.

Le sommet lancera également la High Ambition Coalition – un groupe de 45 pays dirigé par le Costa Rica, la France et la Grande-Bretagne – qui vise à obtenir un accord mondial pour protéger au moins 30% des terres et des océans de la planète d’ici 2030.

