One Piece, Yamato : histoire, faits curieux et caractéristiques

Bien qu’il soit l’un des personnages récemment présentés à »une pièce », yamato Elle est devenue une favorite des fans d’anime et de manga, étant une fille de 28 ans de l’empereur Kaidouayant un dur entraînement depuis qu’elle était petite pour être l’héritière de son père.

Cependant, en cours de route, il finit par développer une forte admiration pour Kozuki Oden, descendant pour devenir et s’appeler Oden, quelque chose qui dépasse totalement les attentes de son père. Yamato présente l’un des styles les plus frappants de » One Piece », mesurant 2,63 cm et présentant de longs cheveux blancs avec des dégradés verts et bleus et des cornes rouges sur la tête.

Yamato s’est autoproclamé Oden dans le manga. / Source : Shueisha



La présence de Yamato était d’une importance primordiale pendant la L’arc de Wanooù il rencontre Luffy et rejoint l’alliance des ninjas, des pirates, des visons et des samouraïs pour vaincre Kaido et libérer Wano. Les pouvoirs de Yamato résident dans le fruit Inu Inu : modèle Okuchi no Makamice qui lui donne la capacité de se transformer en une sorte de bête humaine, étant un hybride entre loup humain et divin.

De même, Yamato est capable d’utiliser le haki, ayant la capacité d’utiliser trois types différents : Kenbunshoku haki, Busoshoku haki et Haoshoku haki. L’arme de la jeune femme est un kanabo géant appelé Takeru, un bâton de fer très similaire à celui utilisé par Kaidou.

Yamato avait une forte admiration pour Oden depuis qu’elle était petite, ce qui l’a amenée à se battre constamment avec son père. Des années plus tard, Yamato elle-même a été témoin de l’exécution d’Oden, causant un grand choc à ses idéaux et éveillant une forte conviction en elle. Yamato décide d’aller au château d’Oden à Kuri et trouve le journal de bord d’Oden.

Yamato et Ace parviennent à forger une amitié étroite. / Source : MAPPA



Après s’être proclamé Oden, Kaidou décide de l’enfermer dans une grotte pendant un mois, lui mettant des fers explosifs pour l’empêcher de s’échapper. Cependant, au fil du temps, Yamato rencontre as quand il arrive sur l’île avec l’intention de tuer Kaidou, une forte amitié se développe entre eux.

Depuis sa première apparition dans le manga, Yamato s’est révélée être une femme avec une forte détermination, se battant pour ce qu’elle croit être juste et affrontant même son propre père pour libérer l’île de Wano. Yamato est actuellement l’un des personnages les plus aimés de la communauté « One Piece », et beaucoup attendent de voir comment son histoire se déroulera à l’avenir.

