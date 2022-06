One Piece: Wano-Arc est en pause, les ponts mini-arc vers le nouveau film

Si un nouveau film dans l’univers de l’épopée pirate une pièce est publié, devait anime déjà une fois ou une autre prendre une pauseà une mini-arc pour faire place, qui construit le pont vers la nouvelle aventure de l’écran. Selon les dernières rumeurs, ce sera cette année se reproduira.

Bien que l’Arc actuel dans le Série animée pourrait difficilement être plus excitant et il y a déjà la bataille finale tant attendue contre deux des empereurs des mers fait rage, il y aura probablement une petite interruption bientôt. La raison en est le film Une pièce : rougequi sortira en salles au Japon dans quelques mois.

One Piece : Mini-Arc s’apprête à présenter le film One Piece : Red

Depuis des mois, de nouvelles informations sur le film « One Piece : Red » apparaissent presque chaque semaine 06 août 2022 est publié au cinéma. Ce n’est que récemment que des allusions ont été faites sur la relation entre l’empereur Shanks et sa fille Uta révélé qui est une référence à l’intrigue du film donner.

Pour que les fans du monde entier puissent non seulement s’adapter au nouveau film, mais aussi quelques premières informations sur l’histoire reçu, l’anime qui est actuellement au milieu de Arc Wa-no-Kuni situé mis en pause pendant une courte période pour faire place à un mini-arc fortement lié à One Piece : Red.

Ce mini arc qui, comme Introduction à l’aventure cinéma peut, doit être compris en juillet de cette année apparaître. Le nombre exact d’épisodes auxquels nous pouvons nous attendre n’est pas connu à ce stade, mais le film est One Piece : Débandade nous a déjà appris qu’il s’agit en fait à peu près une petite pause devrait agir.

Cependant, ces informations concernent toujours pur ouï-direcar cette interruption et celles associées sont devenues officielles remplir les succès pas encore confirmé. Selon les rumeurs, ce sera seulement en juillet 2022 arriver, mais de nombreux fans pensent que la déclaration est vraie très réaliste.

D’une part, les épisodes de remplissage dans One Piece sont tout sauf une rareté, d’autre part, Toei Animation a déjà mis en place de tels projets par le passé et il serait bien plus étonnant que ce ne soit pas le cas avec « One Piece : Red « . Mais nous en savons probablement plus seulement le mois prochain.

One Piece : Rouge – Tout sur l’histoire

De la 14e film cinématographique à la série animée One Piece à l’occasion de l’épisode 1000 annoncé au Japon garde un grand secret sur l’intrigue exacte à ce jour. Tout ce que nous savons, c’est qu’il s’agit de Uta se tourne, la fille naturelle de l’empereur Shanksqui est aussi la grande idole du protagoniste Singe D Luffy est.

La fille à elle véritable identité garde toujours le secret en est un diva populaire et sa voix chantante s’appelle pas de ce monde décrit. Lorsqu’elle fait sa première apparition publique, la salle est remplie de pirates, de marines et bien sûr de Pirates au Chapeau de Paille.

Pour l’événement, nous mettrons les Chapeaux de Paille dans deux tenues complètement nouvelles réussir à voir. Au cours de Fête du saut 2022qui a eu lieu au Japon les 18 et 19 décembre 2021, les premiers costumes du gang, ainsi nommé, ont été présentés Costumes de fête. Ceux-ci ont été personnellement conçus par Oda.

©Eiichiro Oda/Toei Animation KK

Les croquis de la deuxième série, les soi-disant Costumes de bataille, ont été publiés sur Twitter le 23 mars 2022. Si vous voulez voir le populaire gang de pirates se battre dans ces costumes, vous devez être patient pendant un certain temps, car le film a en Europe pas encore de date de début officielle.

dès qu’il nouvelles informations sur la sortie de « One Piece : Red » en Allemagne, nous vous en informerons bien sûr immédiatement. Jusque-là, les fans n’ont d’autre choix que d’attendre et de profiter des épisodes de remplissage.