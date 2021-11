One Piece : Voici comment les stars de la série Netflix réagissent à l’annonce

Tard dans la soirée hier, Netflix est parti éclater la bombe et enfin révélé le casting le sien One Piece vraie série. La production a ainsi une nouvelle étape atteint et les étoiles précédemment confirmées sont ravies qu’elles partie de l’aventure fantastique Peut être. Combien, ils l’ont montré sur les réseaux sociaux.

Une pièce: « C’est vraiment mon rêve »

Convient à petite vidéo d’annonceque le fonctionnaire Compte Twitter publié pour la série Netflix, également publié les cinq personnages principaux de courts messages sur Twitter et/ou Instagram pour exprimer leur joie de pouvoir participer à l’adaptation du manga et de l’anime à succès.

Iñaki Godoy, le protagoniste Monkey D. Luffy incarnera, a écrit sur Instagram qu’il était fier de faire partie de la série et a conclu son court message avec le vraisemblablement dicton le plus célèbre de son personnage : « Je serai le roi des pirates ! Son collègue Mackenyu, la Lorenor Zorro joue, a également commenté sur Instagram, mais a choisi, en accord avec la nature du chasseur de pirates, juste quelques mots: « Je suis ravi d’annoncer que je jouerai le rôle de Zorro dans la prochaine série d’action en direct de Netflix ‘One Piece’. »

Pendant ce temps, son collègue l’a amenée un peu plus loin Emily Rudd d’où le Voleur Nami incarnera. Elle a posté des panneaux de mangas sur Instagram et a expliqué Les mots ne pouvaient pas décrirecombien le rôle signifierait pour elle. Enfin, elle a écrit, à la fois sur la plateforme et sur Twitterque c’est « Vraiment mon rêve ».

Le plus long message posté, cependant Usopp mime Jacob Gibson sur Instagram. Il a aussi du mal à trouver les mots justes. Il était « Submergé par le sens du but » et que ce soit pour lui l’un des plus grands honneurs à ce jour, « Pour donner vie à Usopp. […] Je crois vraiment que nous avons formé l’équipage parfait et j’ai hâte de donner vie à tout cela. »

Last but not least tourné aussi L’acteur de Sanji Taz Skylar aux fans et a posté une photo de son personnage et un instantané du Le chef étoilé britannique Marco Pierre White. L’acteur a qualifié l’un de ses livres de « Inspiration » pour son rôle dans la série d’aventure fantastique.

La 1ère saison de « One Piece » se veut totale 10 épisodes et couvrez l’arc East Blue du modèle de manga. Lorsque la coproduction de Netflix, les studios de demain et le Maison d’édition Shueisha va commencer à Netflix est actuellement inconnu.