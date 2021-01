ONE PIECE: Une vidéo avec de vraies personnes rendant hommage à des moments emblématiques du manga

Une vidéo One Piece célèbre la série en montrant de vraies personnes rendant hommage à certains de ses moments emblématiques. Le manga japonais, désormais bien connu, existe depuis 1997 et comprend un nombre impressionnant de 97 volumes. Écrit et illustré par Eiichiro Oda, il suit un garçon nommé Monkey D. Luffy et son équipe, les Pirates au chapeau de paille. Le corps de Luffy ressemble à du caoutchouc car il a accidentellement mangé un fruit du diable, qui joue un rôle dans son histoire. One Piece dépeint la quête de Luffy pour le trésor du titre, qu’il cherche à devenir le Roi des Pirates. Bien que la série soit très appréciée en soi, One Piece est devenue une franchise à part entière, composée de films, de romans et d’une série animée de longue durée.

ONE PIECE: Un bel hommage aux moment phares du manga

Une série One Piece en direct est également en cours de réalisation à Netflix. Annoncée en janvier 2020, la saison 1 sera composée de 10 épisodes. En septembre, le casting n’avait pas encore commencé, mais le scénariste Matt Owens a déjà commencé à taquiner la série. Il a parlé des trois éléments centraux de One Piece, notamment son humour, sa capacité à faire pleurer les gens et à les surprendre avec succès en utilisant des révélations, de l’action et la construction d’un monde. L’objectif de Matt Owens est de s’assurer qu’au moins un de ces éléments est présent dans chaque épisode de la série en direct.

Bien que le nouveau spectacle One Piece soit encore loin, une nouvelle vidéo donne aux spectateurs une idée de ce à quoi ils peuvent s’attendre. One Piece a partagé des images sur sa chaîne YouTube montrant des personnes reconstituant des moments emblématiques de la série en l’honneur de son nouveau Chapter 1,000. Regardez la vidéo ci-dessous :

Cette vidéo est le moyen idéal de célébrer la nouvelle étape de One Piece. Elle rend hommage à la série depuis sa création jusqu’à aujourd’hui. Elle illustre également l’universalité de ses histoires. Il est intéressant de voir certains des plus grands moments de One Piece se dérouler dans le monde réel, ce qui montre à quel point la série transcende la fiction.

La vidéo devrait accroître l’enthousiasme pour la série en direct. Il sera intéressant de voir à quel point la nouvelle série adhère au manga qui est à l’origine de tout cela. Nous espérons qu’elle fera découvrir à de nouveaux publics l’univers passionnant de One Piece, tout en satisfaisant les fans de longue date de la série originale. Bien entendu, les téléspectateurs ne pourront en être sûrs qu’après l’arrivée de la série en direct sur Netflix. Avec un peu de chance, de plus amples informations à ce sujet seront bientôt révélées. En attendant, la vidéo One Piece sert à rappeler pourquoi le public l’aime en premier lieu.