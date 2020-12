One Piece: Un nouveau chapitre de manga révèle le fruit du démon de Kaido

Luffy et son équipage sont actuellement en One Piece toujours à Wano Kuni pour Empereur pirate Kaido tomber. Le dernier publié 999e chapitre des Manga a répondu à une question que les fans se posent depuis longtemps: Quel fruit du diable Kaido a-t-il mangé?

Bien sûr, nous ne voulons pas vous cacher la réponse, mais nous le faisons Danger, dans les lignes suivantes, il devient quelques SPOILERS venez au chapitre récemment publié.

One Piece manga: le mystérieux fruit du diable de Kaido est …

Nos héros « One Piece » sont toujours séparés les uns des autres et se frayer un chemin à travers celui occupé par Kaido et ses hommes Terre des samouraïs. Ailleurs, loin de Luffy et de ses amis, l’empereur pirate s’entretient avec son vieux compagnon Big Mom.

Tous deux se souviennent d’une époque où ils étaient tous deux encore membres de la pirates légendaires des Rocks étaient. Ce gang que d’autres pirates célèbres aiment Barbe Blanche et Shiki appartenu à. Tu te souviens de CA Incident de God Valley, au cours de laquelle Gol D. Roger s’est allié avec Monkey D. Garp pour créer Captain Rocks D. Xebec arrêter.

Kaido dans « One Piece » (© Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Lors de cet événement historique, Kaido a reçu de son camarade Big Mom son fruit du diable: un modèle légendaire du poisson-poisson-fruit. Comme le fan et traducteur « One Piece » Artur à propos de Twitter notes, références l’original japonais dans cette scène plus proche d’un « Modèle mythique ». Kaido devrait être le sien énorme forme de dragon doivent donc vraisemblablement à un fruit aussi rare que Marco, le phénix, l’ancien chef du gang Barbe Blanche.

Jusqu’à présent, Mangaka Eiichiro Oda a déjà été diffusé dans le cadre de l’arc «Wano Kuni» quelques secrets passionnants et nous devrions probablement encore dans le futur autres révélations attendre. Le prochain chapitre du manga «One Piece» paraîtra le 3 janvier 2021 chez MANGA Plus avec une traduction en anglais.

