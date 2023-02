One Piece, série d’action en direct de Netflix : date de sortie

Une nouvelle rumeur pourrait confirmer la date de sortie de la série live action de »une pièce » de Netflix. Selon des sources proches du projet, » One Piece » diffuserait sa première saison sur la plateforme de streaming le 31 août 2023.

Récemment, Netflix a confirmé que la série « One Piece » serait diffusée en 2023, bien qu’elle n’ait pas donné de date précise. La source confirme que le 31 août reste une date provisoire, car elle pourrait changer à tout moment jusqu’à ce que Netflix fasse une annonce officielle.

Le service de streaming a récemment révélé la première affiche promotionnelle, permettant de voir le premier regard officiel sur les membres des Straw Hat Pirates, bien qu’ils ne soient vus que de dos contre un coucher de soleil. Au moment de révéler l’image, un fan a demandé pourquoi les sandales emblématiques de Luffy avaient été échangées contre des chaussures.

Compte tenu de cela, l’actrice Emilie Rudd, qui joue Nami dans l’adaptation Netflix, a déclaré que cette décision était due aux différentes scènes d’action de la série. « Malheureusement, les sandales ne sont pas les chaussures les plus sûres pour les cascades, et nous ne voulions pas que vous manquiez le travail incroyable que vous avez accompli. » Inaki Godoy peut faire et a fait », a écrit Rudd. Godoy sera chargé de donner vie au protagoniste Monkey D. Luffy.

Outre Godoy et Rudd, la série compte également dans son casting Mackenyu Arata comme roronoa zoro Jacob Romero Gibson comme Usopp et Taz Skylar comme Sanji. Le tournage de la série s’est achevé en août 2022, se déroulant sur place au Cap en Afrique du Sud.

