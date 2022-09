One Piece : Sabo est-il mort ? Le chapitre 1060 du manga montre le terrible pouvoir de Im

Dans le monde de une pièce il y a une variété de puissants, fous, drôles, brutaux, fous, cool et surtout figures mystérieuses. Ce dernier inclut définitivement le personnage mystérieux dans ledont nous savons très peu de choses à ce jour, pas même le sexe de ce personnage est connu des fans.

Ce qui signifie logiquement que toute nouvelle information sur Im comme être absorbé par une éponge. La joie était d’autant plus grande lorsque cette personne Chapitre 1060 est réapparu, plus de 150 chapitres après la première et la dernière apparition dans le manga d’Eiichiro Oda.

La nouvelle scène avec Im ne pourrait pas être plus mouvementée non plus, car il le rapport de force dans One Piece à nouveau sous un nouveau jour. Si vous préférez ne rien savoir à ce sujet, vous devriez arrêter de lire à ce stade, car maintenant spoilers massifs pour le chapitre 1060 du manga suivre, qui ne devrait apparaître dans l’anime que dans quelques mois.

One Piece : Sabo est-il mort ? Je montre le vrai pouvoir du gouvernement mondial

Le nouveau chapitre aussi L’aventure pirate épique d’Oda One Piece a beaucoup à offrir aux fans, donc non seulement une femme pirate très spécifique réapparaît après une longue absence, Singe D Luffy partage également avec son équipage son grand rêve, celui de son Nakama avec des sentiments très mitigés est enregistré.

Mais surtout, la section actuelle de leur voyage est surprenante le retour de moiun personnage qui a fait sa première apparition dans Manga Chapitre 906 respectivement Anime épisode 885 aurait. Je suis tellement intéressant parce que le personnage est évidemment toujours sur les 5 sages se tient qu’en fait les autorités suprêmes du gouvernement mondial devrait être.

Je suis assis sur le soi-disant trône vide, qui n’est en fait pas autorisé à être occupé, car il symbolise le trône du monde et aucun dirigeant n’est autorisé à régner sur le monde lui-même. Avec cela, je symbolise de manière impressionnante qu’il ou elle seul souverain du monde entier est et est au-dessus des lois officielles.

Non seulement de nombreux fans de One Piece ont été surpris, mais aussi Le frère juré de Luffy, Saboqui lors de son opération de sauvetage depuis Kuma a vu quelqu’un s’asseoir sur le trône vide, ce qu’il a également fait avec le sien au chapitre 1060 via Telesnail Camarades dans l’armée révolutionnaire Fractionnements.

Cet appel peut être entendu par le gouvernement parce que Sabo pas d’escargot transpondeur blanc utiliséafin de masquer sa transmission, considérée par les militaires acte de désespoir est interprété. On apprend donc aussi que Sabo est actuellement en Lulusia est dit résider dans l’un des huit royaumes après la dernière rêverie rebelles avoir.

Et il semble qu’il pourrait Chef d’état-major de l’armée révolutionnaire ne choisissez pas un pire endroit pour vous cacher car l’île est déjà en place La liste de succès de Im a été mis en. Pendant que Sabo est au téléphone avec ses camarades, nous voyons comment nuages ​​sombres sur Lulusia contrat alors qu’un citoyen croit quelque chose de grand dans les nuages pouvoir voir.

Je peins l’île avec un X distinct d’une carte du monde, en même temps le ciel au-dessus du royaume commence à briller. nous voyons Le visage surpris de Saboavant que des éclairs de pluie légère ne tombent du ciel sur l’île et l’île apparemment détruire complètement. En même temps obtenir les armes du gouvernement une consigne claire.

Rien d’étrange ne s’est produit ce jour-là, aucune information n’a été interceptée et l’île de Lulusia n’a jamais existé. Soyez plutôt un tremblement de terre été interrogé à la frontière sud-est et il faut s’il vous plaît ouvrir tsunamis potentiels respect, pensez hautement. Cependant, nous ne savons pas ce qu’il est advenu de Sabo.

Et surtout, Oda ne nous dit pas exactement ce qui se passe dans One Piece un royaume entier détruit bien que la question soit même superflue puisque nous savons que les armes anciennes capable d’une telle destruction, et nous savons seulement où se trouve deux des trois systèmes d’armesce que même le gouvernement mondial craint.

Il est donc tout à fait possible que je sois soit Pluton ou Uranus possédé et utilisé pour écraser les royaumes rebelles. que c’est un dirigeable pourrait agir a été discuté dans divers forums il y a des années et apparaît dans celui-ci démonstration de force assez réaliste.