One Piece revient après avoir piraté Toei Animation

Après un peu plus d’un mois sans nouveaux épisodes de »une pièce » et »Digimon : jeu fantôme », les animes ont annoncé leur date de retour. Le compte Twitter officiel de » One Piece » a confirmé que l’épisode 1014, intitulé » Marco’s Tears! The Whitebeard Pirates Bond » sera diffusé le 17 avril, suivi de la sortie de l’épisode 1015, » Straw Hat Luffy – L’homme qui deviendra le roi des pirates » le 24 avril.

De même, Digimon: Ghost Game » a également confirmé qu’il reviendrait également à sa diffusion le 17 avril. Ces nouveautés seront les premiers épisodes de chaque série à être diffusés depuis le studio de Toei Animation a subi un incident de piratage le 6 mars, où un tiers non autorisé a accédé au réseau privé de l’entreprise et a provoqué l’arrêt des systèmes du studio, entraînant des retards indéfinis pour plusieurs productions.

Bien que Toei Animation semble s’être davantage remis du piratage, il y a tout de même une absence notable entre les annonces de retour, car rien n’a été dit sur le film »Dragon Ball Super : Super héros », qui devait sortir le 22 avril au Japon, et a été retardé sans nouvelle date après l’incident, il n’a donc pas encore de date précise pour sa première.

La production de l’autre grand film d’animation de Toei Animation, »Film One Piece : Rouge », semble se dérouler sans heurts, car le studio a publié de nouvelles informations et de l’art du film ces dernières semaines. Récemment, le studio a révélé des illustrations en couleur pour les nouveaux costumes de Luffy, Nami et Zoro. Le film sortira le 6 août dans les salles au Japon.

Toei Animation a été fondée en 1948 et est l’une des sociétés d’animation les plus anciennes et les plus connues au Japon. Le studio a travaillé sur certaines des séries animées les plus emblématiques de tous les temps, notamment » Dragon Ball », » Saint Seiya », » Sailor Moon » et » Yu-Gi-Oh ».