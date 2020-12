One Piece relooké par le designer de Rick and Morty ! Excellent !

One Piece a été relooké par l’un des designers de Rick et Morty ! One Piece, l’une des séries les plus populaires et les plus anciennes du magazine hebdomadaire Shonen Jump de Shueisha, a introduit toutes sortes de personnages sauvages et des designs encore plus sauvages, car Eiichiro Oda a injecté même le plus petit des personnages secondaires avec un look et une personnalité distincts. Il n’est pas toujours évident de savoir lequel des personnages jouera un grand rôle plus tard dans la série, c’est pourquoi les fans aiment toujours voir ces nouveaux personnages introduits et même se faire relooker plus tard au fur et à mesure.

One Piece aux allures de Rick and Morty, une résultat qui en jette

Cela en fait une excellente franchise pour les artistes, car chacune de leurs interprétations des personnages de la série est tout aussi bienvenue que celle d’Eiichiro Oda. C’est particulièrement vrai pour Justin Noel (dont vous pouvez trouver d’autres travaux sur Twitter ici), concepteur de personnages pour des séries d’animation populaires comme Rick et Morty, Final Space, et bien d’autres encore. Le travail de Noel sur Monkey D. Luffy, Eustass Kid, et Trafalgar Law amène ce trio de la Pire Génération dans une nouvelle direction funky ! Découvrez-le ci-dessous :

Cette prise de vue amusante du trio de la pire génération met en lumière les nouveaux looks de la franchise. Alors que la guerre pour le pays de Wano a atteint le point culminant du troisième acte, le trio a présenté ces regards sur leur premier grand voyage dans la base de Kaido à Onigashima. Alors qu’il semblait que leur flotte avait été détruite, leurs trois équipages respectifs sont soudainement arrivés pour sauver la veille même du début de la guerre.

La guerre pour le pays de Wano atteindra bientôt son troisième acte dans l’anime. La série complète actuellement les derniers événements de l’acte 2, alors que les forces respectives de Luffy et Kin’emon se rassemblent pour le prochain raid sur Onigashima. L’anime a également complété certains des événements vus dans le manga original de la série d’Oda, ce qui a donné lieu à des séquences fantastiques telles qu’un combat beaucoup plus long entre Kaido et Big Mom que ce que les fans ont connu au début.