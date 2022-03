One Piece : Qui est le dieu solaire Nika dans l’épopée des pirates ?

Le monde de une pièce contient un nombre incroyable de personnages dont certains ne sont que cités et pourtant jouent un rôle très important dans l’intrigue. Ceux-ci comprennent, par exemple joie garçon, Rocks D.Xebec et bien sûr le dieu du soleil Nikale dans Chapitre 1044 joue un grand rôle.

Mais qui est ce personnage en fait ? libérateur des esclaves est mentionné et un lien important avec le protagoniste Luffy semble avoir? Nous voulons poursuivre cette question pour vous ici et énumérer tout ce que nous avons trouvé jusqu’à présent à ce sujet personnage mystérieux ont pu expérimenter.

One Piece : Le pouvoir diabolique de Luffy se réveille

Le chapitre 1044 de One Piece a eu des révélations incroyables pour les fans et l’une d’elles tourne autour du dieu du soleil Nika, qui a été mentionné plus tôt et est en fait référencé dans le manga. plus qu’une allusion donne.

Si vous ne savez pas de quoi nous parlons ici, mais que vous êtes tout de même curieux, n’hésitez pas à jeter un œil à nos actualités La capacité la plus absurde au monde : un nouveau chapitre One-Piece révèle le véritable pouvoir gangrené de Luffy. On y apprend que Luffy est Gomme Gomme Fruits en fait un Zoan fruits est, à savoir le Homme-homme-fruit, modèle : Nika.

Ce qui signifie essentiellement que le propriétaire du fruit Gum-Gum obtient non seulement la capacité de se transformer en gomme, mais aussi les pouvoirs du dieu soleil Nika reçoit. Un personnage dont on dit qu’il n’est limité que par votre imagination et qui peut faire sourire les gens.

Le chapitre 1044 suggère que il y a 800 ans le personnage légendaire Joy Boy était en possession de ce fruit du démon et maintenant Luffy le possède. Après que le protagoniste ait été tué par Kaido dans One Piece, son pouvoir diabolique se réveille, ce qui augmente sa force physique et sa flexibilité. amplifié de façon exponentielle, de plus, il hérite ainsi de la volonté de Nika. Mais qui est-ce en fait ?

©1999 Toei Animation Co., Ltd. ©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

One Piece : Qui est le Dieu Soleil Nika ?

Nika a été mentionnée pour la première fois par Qui est quicomme celui-ci en duel avec Jinbei au onigashima situé. Il dit que Nika est une légende qu’il a entendue d’un gardien de prison quand il était en emprisonnement du gouvernement mondial a trouvé.

Cette déclaration est accompagnée d’une image qui mince guerrier avec épée et lance montre qui semble avoir les cheveux flamboyants et rit abondamment. Nous avons déjà vu une image similaire deux fois dans « One Piece », les deux fois avec Luffy, à savoir dans Skypiah.

Pendant le Chapitres 253 et 300 car on voit Luffy danser avec les habitants du pays et se montrer exubérant et rieur, mais surtout ressemble presque exactement à Nika dans la description du Who’s Who. Comme nous le savons maintenant, ce n’est guère une coïncidence.

Selon Who’s Who, Nika était l’une homme héroïque et bienveillantse faisant passer pour ami des esclaves a montré. Selon la légende, un jour, le dieu soleil reviendra libérer les esclaves et leur fera sourire. Il est possible que cet homme ait réellement existé et qu’il ait possédé le fruit gomme-gomme.

Après tout, nous savons depuis un certain temps que le fruit du démon hériter de la volonté de son porteur il ne serait donc pas impossible pour Joy Boy et Luffy d’avoir simplement la volonté de Nika en eux, et donc un tel sens prononcé de la justice a développé. Il est également probable que la légende de Nika soit étroitement liée au trésor One Piece.

La légende raconte que Nika a déjà depuis l’antiquité vénéré par des esclaves qui croient qu’il reviendra pour les libérer. Après que le gardien de prison Who’s-Who ait continué cette histoire, il a soudainement disparu, c’est pourquoi l’ancien Agent CP9 suppose que ces informations ne doivent pas être redistribuées.

En dehors de cela, on ne sait pas grand-chose sur le dieu soleil Nika, à part bien sûr les théories que nous vous avons déjà présentées ici et quelques détails que nous avons compilés pour vous et listés ici :