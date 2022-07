One Piece : Qu’est-ce que le Trésor Mystérieux du Roi Pirate ?

Le grand âge des pirates a commencé lorsque le célèbre roi pirate Gol D. Roger a parlé d’un trésor mystérieux appelé le une pièce. Peu de temps avant sa mort, il a exigé que les gens le recherchent s’ils voulaient avoir le trésor pour eux-mêmes.

Mais qu’est-ce que le One Piece exactement ? À plus de 1000 chapitres dans le manga probablement le plus grand mystère de One Piece n’a toujours pas été résolu. Mais ce que nous savons jusqu’à présent sur le mystérieux trésor, nous vous le dirons ici.

Le grand mystère du One Piece

Quelle est la pièce unique ? Le One Piece est le trésor légendaire qui attend à la fin de la Grandline pour celui qui le trouve en premier. révélé dans un podcast Mangaka Eichiro Oda savent déjà que le trésor sera quelque chose de matériel.

Mais très peu savent exactement ce qu’est le trésor. Il se pourrait donc qu’un coffre plein d’or vous attende à la fin du voyage. Pourrait tout aussi bien être le trésor associé à la armes anciennes ou la histoire vraie supporter.

L’endroit où le trésor était caché est l’île Conte de rire. Contrairement à toutes les autres îles, cependant, l’emplacement n’est pas accessible à l’aide des ports de journal, qui servent de dispositifs de navigation pour les équipages de pirates. Au lieu de cela, pour se rendre à Laugh Tale, les gangs de pirates doivent trouver un total de quatre Road Porneglyphs dispersés à travers la Grandline.

Roger éclate de rire en voyant le trésor. ©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation.

Jusqu’à présent, le seul équipage qui s’est rendu à Laugh Tale est l’équipage de pirates autour du roi pirate Gol D. Roger. Lorsqu’ils y sont arrivés, ils ont trouvé un trésor spécial qui les a fait rire et a donné son nom à l’île.

Le trésor venait de joie garçon enterré, une personne ayant vécu environ 800 ans avant les événements de One Piece, c’est-à-dire au moment de la histoire vraie.

Malheureusement, nous n’avons pas encore pu regarder cela une pièce attraper. Il faudra donc attendre encore un peu jusqu’à ce que le mystère entourant le trésor légendaire soit résolu.