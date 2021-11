« One Piece » présente un premier aperçu de son nouveau film

Après avoir surpris les fans en 2019 avec le lancement de « Stampede », One Piece se prépare aux célébrations officielles du 20e anniversaire de la franchise animée avec l’arrivée de « Red », un film d’animation qui s’apprête à sortir dans les salles de cinéma au Japon .

La production animée acclamée inspirée du manga d’Eiichiro Oda est au milieu d’une autre célébration importante après avoir atteint le millième épisode de la série, donc l’équipe de Shueisha et Toei Animation n’ont pas hésité à présenter un premier aperçu de ce nouveau long métrage pour le grand écran.

« One Piece: Red » mettra en vedette Oda en tant que superviseur créatif, tandis que le film sera réalisé par Goro Taniguchi, connu pour son travail sur les deux saisons de la série « Code Geass », avec un scénario de Tsutomu Kuroiwa, qu’il a déjà représenté en tant qu’écrivain avec la bande « Gantz: 0 ».

Ce nouveau visuel a été présenté après un mystérieux décompte sur les réseaux sociaux dans lequel chaque membre de l’équipage des Chapeaux de Paille présentait sur les réseaux sociaux un nombre qui diminuait chaque jour.

2022 8,6 sam. « 歌声 、 赤 髪。 » 2022 年 『ONE PIECE FILM ROUGE』 公開 決定

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

合 プ ロ デ ュ ー サ ー : 尾 田 栄 一郎

監督 : 谷口 悟 朗

脚本 : 黒 岩 勉

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

超 特 報 ・ テ ィ ザ ー ビ ジ ュ ア ル 一 挙 解禁‼ ️https: //t.co/hrBad2qnq3#OP_FILMRED # ONEPIECE1000LOGS pic.twitter.com/68FzzOqaUc – ONE PIECE ス タ ッ フ 【公式】 / Officiel (@Eiichiro_Staff)

21 novembre 2021





« One Piece: Red » a actuellement une date de sortie dans les cinémas japonais prévue pour le 6 août 2022. Malheureusement, il n’est pas encore confirmé si ce nouveau long métrage d’animation aura une première internationale, nous n’avons donc qu’à attendre les confirmations officielles de Animation Toei.

Le niveau d’importance possible que Shanks jouera dans ce film est extrêmement prometteur si l’on prend en compte sa performance dans la « Guerre de Wano », un arc narratif qui a été souligné par les fans de « One Piece » comme l’un des plus Des événements importants ont été présentés ces dernières années, il a donc été supposé que les aventures de Luffy et compagnie seraient sur le point de se terminer.