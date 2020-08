One Piece présente Dreamin ‘on, son ouverture spectaculaire 23

“Une pièce“a plus de 900 épisodes derrière lui, et logiquement cela se traduit par une grande variété de ouvertures différent pour représenter différents points de l’histoire. Certains de ces thèmes musicaux parviennent à rester plus longtemps dans la mémoire des spectateurs que d’autres, et maintenant avec Dreamin ‘on, ouverture 23 de l’IP, Animation Toei essaiera de trouver un nouveau succès.

Dreamin ‘on, l’ouverture 23 de One Piece

Ensuite, nous vous laisserons avec le vidéo pour lequel voir la nouvelle ouverture de “One Piece”:

Nous nous souviendrons, alors, que Dreamin ‘on a été vu présenté aujourd’hui 2 août avec l’épisode 952 de “One Piece”. De même, à l’époque, il était précisé que les responsables de l’interprétation du thème étaient le groupe idole Da-iCE, qui est active depuis neuf ans. Celui-ci est composé de cinq membres au total, dont deux sont en charge du chant tandis que les trois autres occupent le rôle de danseurs.

D’autre part, nous mettrons également en évidence la pertinence qui peut découler d’un ouverture en faire un succès national. Dans cette ligne, nous indiquerons que peut-être la meilleure façon de représenter cette idée se trouve aujourd’hui dans le Gurenge de “Kimetsu no Yaiba”. Le thème composé par LiSA est dans les charts depuis des mois sujets les plus populaires du Japon, quelque chose sur lequel vous pouvez lire plus en détail dans ce lien.

En fin de compte, nous soulignerons que pour ceux qui n’ont pas encore vu Chapitre 935 de “One Piece”, et donc ils n’ont pas apprécié l’ouverture intégrée à l’anime, vous pouvez donner dans ce lien avec quand et où le voir.

