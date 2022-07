One Piece: Pire qu’un amiral – Pourquoi cet officier de marine s’enfuit (Manga Chapitre 1055)

Dans le manga de une pièce ça se passe vraiment et les fans se joignent à nous un tour après l’autre surpris, garni de quelques réponses intéressantes aux grandes questions. tandis que le saga finale de l’épopée pirate entre lentement dans la phase suivante, mais il y aura aussi quelques autres feu éteint.

L’un d’eux a maintenant lieu dans le récent Chapitre 1055 à une fin et tourne autour d’un officier très fort dans la marine, qui a causé quelques problèmes après sa furieuse performance. Devriez-vous seulement anime regardez qui est un peu en retard sur le manga en termes d’intrigue, ou vous vous voulez pas de spoilers alors arrêtez de lire maintenant.

One Piece : Cet amiral prend sa retraite dans le chapitre 1055 du manga

Bien sûr, les lecteurs du manga savent déjà que Amiral Ryokugyuaussi taureau vert appelé, dans le pays Wa no Kuni a envahi au protagoniste Singe D Luffy arrêter. Après le chapeau de paille est monté à l’empereur c’est-à-dire qu’il a semblé à l’officier que c’était le bon moment pour prendre la tête du pirate et sakazuki vitrine.

Mais ce qui s’est avéré pas si facile, parce que le Neuf hommes aux fourreaux rougesde son combat contre Kaido encore visiblement affaibli, ne laissez pas le gouvernement mondial envahit son pays bien-aimé comme ça. Avec son maître momosuke et la fille/fils de Kaido Yamato faire obstacle à Ryokugyu.

Malheureusement, cela Marin sur les savoir-faire des fruits des bois Mori Mori no mifaisant de lui un véritable les gens de la forêt qui ne fait qu’un avec la nature et peut créer n’importe quel type de plantes et d’arbres. Un adversaire puissant qui peut facilement submerger même Yamato et Momos Boro Souffle peut survivre.

Dans le chapitre 1055 du manga de One Piece, il est maintenant clair que lui-même le feu est inefficace contre l’amiral et il aucun point faible visible semble donner avec cet adversaire. Par conséquent, Yamato suggère également appeler Luffy à l’aidecar il devrait pouvoir affronter le soldat dangereux.

Mais Kouzuki Momonosuke refuse et veut résoudre ce problème tout seul car il ne peut plus l’aide d’étrangers surtout pas ceux des gens à qui le pays doit déjà tant. Il semble donc une situation désespérée être, qui ne peut en réalité se terminer que par une défaite.

S’il n’y avait pas un certain pirate qui est actuellement avec son navire ancré au large de Wano mensonges. empereur Jarrets Rousse soyons roi haki au moment où Ryokugyu est sur le point de lancer un grand coup contre ses ennemis. Son pouvoir est si grand que les nouveaux venus sur son vaisseau ont déjà tout évanoui sommes.

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Et même l’amiral, l’un des guerriers les plus puissants de la marine de One Piece, sent que ce haki est hors de ce monde. Alors que Shanks lui demande depuis son vaisseau si ce n’est pas insipide être tellement en retard progéniture épuisée être et si Ryokugyu se sentait vraiment tellement devant le nouvelle ère peur, le soldat s’arrête.

Ryokugyu comprend la menace pour ce qu’elle est vraiment, et disparaît d’un instant à l’autre hors de la scène tout en admettant qu’il n’a aucune intention de défier l’empereur. Au moins pas encore. Alors que les samouraïs de Wano et Yamato applaudissent, Momonosuke a l’air plutôt triste.

Bien que sa cause d’inquiétude n’ait peut-être jamais été justifiée, car comme nous le verrons immédiatement après les événements, tout le temps où la bataille a été de Luffy, Sanji, Zoro et Jinbei observé, qui aurait pu intervenir à tout moment. Mais ils sont si heureux de ne pas avoir à le faire et se demandent qui l’a fait impressionnant Haki pourrait provenir. Luffy, d’autre part, a longtemps deviné et doit un vieil ami pense.