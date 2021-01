One Piece Pirate Warriors 4 célèbre plus d’un million d’expéditions mondiales

Bandai Namco a annoncé One Piece Pirate Warriors 4 a expédié un million d’expéditions dans le monde. Le montant comprend à la fois les ventes numériques et physiques.

Ce jalon marque également l’expédition mondiale la plus rapide de tous les jeux de la Guerriers pirates One Piece séries. Au total, la série s’est vendue à plus de quatre millions d’exemplaires.

One Piece Pirate Warriors 4 a été initialement lancé en mars 2020. Le jeu a été développé par Koei Tecmo et Omega Force, qui sont bien connus pour leurs jeux de style musou. Le titre a été publié sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Bandai Namco a également récemment annoncé un DLC supplémentaire pour le jeu. Maintenant disponible dans le pack Land of Wano, qui comprend trois samouraïs qui utilisent des lames pour se battre. Les personnages supplémentaires incluent Kin’emon, O-Kiku et Kozuki Oden.

2020ま す。

引 き 続 き 、 「One Piece 海賊 無双 4」 を よ ろ し く お 願 い い た し ま す。 pic.twitter.com/23gUaga4kb – 「One Piece」 的庭 用 ゲ ー ム 公式 (@opgame_official) 14 décembre 2020

Bien que les packs de personnages soient disponibles à l’achat séparément, les joueurs peuvent également acheter un laissez-passer de personnage. Le pass comprend les trois packs DLC jouables, pour un total de neuf personnages, plus Katakuri, qui a été lancé dans le cadre d’un bonus de déverrouillage anticipé.

One Piece Pirate Warriors 4 a des personnages du One Piece franchise combattant des hordes d’ennemis. Les fans de la série peuvent découvrir une partie de l’action qui a été tirée directement de la série animée.

Lorsque les joueurs se battent sur le champ de bataille, il y a des dangers environnementaux dont il faut être conscient. Les bâtiments s’effondrent et certaines attaques projettent de la poussière et du brouillard aveuglants.

Jusqu’à présent, le jeu propose plus de 43 personnages. Alors que beaucoup sont immédiatement disponibles dans le jeu, certains ne sont disponibles qu’en DLC.

Le jeu est similaire aux versions précédentes mais a quelques améliorations et de nouveaux ajouts. «Titan Mode» modifie la taille des adversaires pour correspondre à leur représentation dans l’anime. Les joueurs doivent élaborer une stratégie pour vaincre ces êtres sous leur forme réelle. Le mode multijoueur introduit également de nouveaux modes tels que la bataille de boss géante, la bataille de territoire, la bataille de défense chronométrée et la bataille de primes totales.

One Piece Pirate Warriors 4 offre aux fans de la série de longue date une expérience de première main de revivre certains des scénarios. Tous les contes ne sont pas exactement les mêmes et bifurquent dans des chemins différents. Le développeur continue également de déployer périodiquement de nouveaux contenus.

One Piece Pirate Warriors 4 est maintenant disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.