One Piece on Ice racontera l’arc d’Alabasta

Avec Une pièce sur la glace Luffy et le gang du chapeau de paille de la série animée embarquent une pièce sur patins pour la première fois. Les responsables du spectacle sur glace ont maintenant plus de détails annoncé pour l’événement. Nous savons donc maintenant où le spectacle sera présenté et quel contenu sera présenté.

One Piece on Ice : Alabasta sur le devant de la scène

Sur une première image teaser Luffy de le voir se balancer sur des patins. Il est de nuages ​​de sable entourer. Malgré le passage sur la glace, le spectacle semble se dérouler dans une région désertique.

Et en effet : « One Piece on Ice » est l’histoire du Arc d’Alabasta raconter. Cela signifie très probablement Princesse Vivi et Monsieur Crocodile apparaîtront comme des personnages dans le spectacle de crème glacée.

Quand et où se déroule le spectacle ? One Piece on Ice sera en août 2023 à Yokohama (Japon) listé. En septembre 2023 rattrape le spectacle Nagoya (Japon) et y sera répertorié. Le spectacle n’aura probablement lieu qu’au Japon et ne se rendra pas en Allemagne.

Que se passe-t-il dans l’Arc d’Alabasta ? Dans la région désertique, Luffy et ses camarades tentent de soutenir la princesse Vivi. Le armée rebelle planifier une révolution et prendre des mesures violentes contre l’État.

© Toei Animation Co., Ltd. ©Eiichiro Oda/Shueisha

Mais en arrière-plan nul autre que Sir Crocodile tire les ficelles. Il a depuis le Fruits de sable mangé et peut donc transformer son corps en sable. De plus, il est capable d’en créer de nouveaux produire du sable et ainsi, par exemple, générer des tempêtes de sable.

Plus de projets One Piece en préparation

Plus d’informations sur le spectacle sur glace suivront probablement dans les prochaines semaines. En attendant, il pourrait y avoir des nouvelles aussi Série Netflix donner. Puisque le film d’action raconte les débuts de l’Équipage du Chapeau de Paille, il se pourrait qu’ici aussi dans une des saisons à venir La princesse Vivi sera vue.

Cependant, on ne sait pas encore si la série sur une saison sortira. Peut-être que Netflix veut attendre et voir comment réussi la série sera.