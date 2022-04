One Piece : Oda a-t-elle fait allusion au fruit humain-humain, le modèle Nika, il y a plus de 20 ans ?

Si vous regardez les deux mangas ainsi qu’à anime pour une pièce peut compter sur deux choses, alors c’est le génie du mangaka Eichiro Oda et la capacité de ses fans à lire à peu près n’importe quoi. Mais il n’est pas rare que les lecteurs et les téléspectateurs aient raison dans leurs hypothèses.

Alors, quelques fans de la épopée pirate de longue date a récemment souligné qu’Oda faisait allusion il y a plus de vingt ans Homme-homme-fruit, modèle : Nika aurait pu faire. Le fruit du démon écoute le nom dans l’original Hito Hito no Mi, Moderu : Nika et fait fureur dans les derniers chapitres de manga.

Si vous vous demandez maintenant de quel type de fruit il s’agit parce que vous n’en avez jamais entendu parler, nous vous recommandons de ne pas lire plus loin à ce stade. spoilers massifs aux deux derniers chapitres du manga à suivre. Sinon vous pouvez dans nos actualités La capacité la plus absurde du monde lisez tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

One Piece : Oda a-t-elle fait allusion aux pouvoirs de Luffy il y a 20 ans ?

Il arrive assez souvent que le manga ou l’anime de One Piece grands mystères révèle qu’Oda déjà indiqué des années plus tôt Possède. Mais sans les indispensables information cléles fans ne pouvaient pas résoudre l’énigme, après tout, le créateur de la célèbre épopée de pirates le fait souvent allusions vagues.

Par exemple, il est tout à fait possible que le véritable pouvoir gangrené de Luffy n’est pas né du génie d’Oda à la dernière minute, mais le hante depuis un certain temps. On se souvient : Dans Chapitre 1044 nous avons découvert que Luffy n’avait pas parlé du Gomme Gomme Fruitsune Paraméciedécrété.

Au lieu de cela, son fruit du démon est un Zoan fruits, à savoir le fruit humain-humain du modèle Nika. Après que les pouvoirs de ce fruit se soient réveillés, Luffy s’est beaucoup montré exubérant et plus heureux que jamais et est entré dans le combat final avec un rire et un grand sourire sur son visage Empereur Kaido.

Que le protagoniste de One Piece affiche une manière aussi enfantine et légère, Oda l’a peut-être laissé entendre il y a plus de vingt ans, à savoir en 2001tout comme le 20e tome de One Piece sortait et que le mangaka répondait à quelques questions de ses fans pour fêter l’événement.

Un lecteur a demandé à Oda ce qui se passerait si un humain mangeait le Hito Hito no Mi. Pas une question particulièrement surprenante, après tout, l’un des membres de l’équipage de Luffy l’a fait Hacheurs de rennesa mangé ce fruit et a ainsi été humanoïde. Il est donc naturel de se demander si le fruit aurait un effet sur un humain.

Compte tenu des derniers événements, la réponse d’Oda est intrigante, car il a déclaré qu’il supposait que la personne appropriée serait devenir plus humain. Il a expliqué que cela pourrait signifier que l’on grandir ou alors trouver son vrai but. En gros, les gens s’en soucieraient davantage comme de vraies personnes se comporter.

Oda a conclu sa réponse en disant que vous pouviez ou ne pouviez pas le dire ainsi. Probablement pas. Au revoir.

Ce qui fait que les fans se demandent si Oda n’a tout simplement pas pensé à ce qui se passerait si ce n’était pas un animal comme Chopper mais un simple être humain manger les fruits le ferait, ou s’il travaillait déjà sur la grande révélation que Luffy n’avait même pas le fruit gomme-gomme.

©Eichiro Oda/Shueisha.

En fin de compte, nous n’avons d’autre choix que d’accepter les choses telles qu’elles sont. Mais en regardant le une histoire gigantesque et étroitement imbriquée de One Piece, il est tout à fait possible qu’Oda nous ait trompé toutes ces années et depuis longtemps véritable réveil de Luffy a travaillé.