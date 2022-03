One Piece : Oda a révélé le plus grand secret de l’épopée pirate à une seule personne

Peu importe si nous sommes sur le manga original ou la adaptation d’anime parler, une pièce est sans aucun doute l’une des histoires les plus populaires jamais importées d’Extrême-Orient, sous les deux formes. Notamment grâce au monde extraordinaire, aux personnages adorables et bien sûr aux nombreux secrets, les créateurs Eichiro Oda s’immisce peu à peu dans l’intrigue.

Mais une énigme n’a pas été résolue pour les fans à ce jour et les inquiète depuis presque 25 ans pour les maux de tête, d’innombrables discussions sur le net et incroyable de nombreuses théories. Nous parlons du One Piece lui-même, du trésor légendairecelui à la fin du grandline attendant le roi des pirates.

L’un des éditeurs avec qui Oda travaille sur le travail fantastique sur les pirates, les fruits du démon et les personnages bizarres a récemment entretien révéler celui de mangaka partagé avec lui le secret de la vraie nature de One Piece. Un honneur dont personne ne s’est jamais vanté.

Quelle est la pièce unique ?

One Piece est un mélange d’aventure, de comédie et de beaucoup d’action, qui s’est imposé comme le manga le plus vendu de tous les temps ces dernières années et malgré le long terme le travail soulève encore plus de questions que mangaka Oda n’est prêt à répondre. Il révèle quelques choses ici et là secretmais beaucoup est encore caché.

Au lieu de cela, le créateur disperse ce populaire histoire de pirates pendant de nombreuses années que de minuscules détails et révèle le base de fans gigantesque uniquement dans la mesure nécessaire au moment pertinent. Et donc le plus grand secret de la série reste un mystère à ce jour : qu’est-ce que le One Piece exactement ?

Ce trésor fabuleux est caché au bout de la Grandline et un seul pirate a réussi à atteindre l’endroit jusqu’à aujourd’hui : Piratenkönig Or D Roger. Lui seul a réussi jusqu’ici, les quatre Ponéglyphes routiers à collectionner, d’anciens blocs de pierre qui indiquent à leur propriétaire l’emplacement de la dernière île où se cache le One Piece.

Après que Roger ait atteint son objectif et découvert ce qu’est réellement le One Piece, il n’a pas pu s’empêcher de rire à haute voix, c’est pourquoi il a donné à l’île le nom distinctif. Conte de rire a décerné.

Et à part Oda confirmant que le One Piece est une chose réelle et pas de concept comme à quoi ressemble l’amitié, à ce jour, nous n’avons pas pu en savoir beaucoup plus sur le MacGuffin de cette histoire d’aventure.

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

On connaît la réponse

Lors de son exécution, Roger a révélé au monde que le One Piece existe réellement, lui donnant un nouvelle ère des pirates déclenché et tout à coup tout le monde essayait de réclamer le trésor pour eux-mêmes. Cela inclut le protagoniste Singe D Luffyqui veut être le prochain roi des pirates.

Ce que Luffy trouvera à la fin de son voyage est une question à laquelle très peu de gens dans le monde peuvent répondre, mais selon un entretien Oda a son ami et collègue, dem Éditeur Iwasakirévèlent ce qu’est réellement le One Piece et comment l’histoire se terminera.

Selon l’interview de l’éditeur Iwasaki hier, Oda lui a parlé de ce qu’est One Piece le 28 mai 2020. C’était l’anniversaire d’Iwasaki. 😊 Il se souvient que c’était un moment vraiment incroyable. L’intervieweur lui a demandé si Yamato rejoindrait ou non Straw Hats, mais il n’a pas répondu.😂 pic.twitter.com/x1FWiar79S – homme de sable (@sandman_AP) 11 mars 2022

Et il aurait difficilement pu choisir un moment plus approprié que celui-là 28 mai 2020le jour où Oda a inauguré son ami et collègue l’anniversaire de l’éditeur. Peut-il y en avoir un plus beau cadeau d’anniversaire donner pour un vrai fan d’une seule pièce?

Bien sûr, il ne voulait pas partager avec la base de fans exactement ce qu’on avait dit à Iwasaki, ni partager la question de savoir si Yamato la chapeaux de paille se connectera, resté sans réponse. Mais c’est probablement pour le mieux, car de cette façon, nous pourrons tous découvrir le dernier secret ensemble. Une journée que nous attendons déjà avec impatience.