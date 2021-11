One Piece : Netflix dévoile les personnages principaux de l’adaptation anime

Plus de quatre ans se sont écoulés depuis une adaptation en direct de la Manga et anime à succès One Piece a été annoncé. Après divers Retards et mises à jour mineures, le 1er épisode de la série paraît maintenant trouvé un réalisateur Aujourd’hui, il y avait enfin des nouvelles de la production que de nombreux fans attendaient, car le fournisseur de VoD Netflix a les acteurs principaux de la prochaine série officiellement révélé.

One Piece : Netflix présente officiellement le Straw Hat Pirate Gang

Fini les devinettes : Le rôle du personnage principal Monkey D. Luffy pourrait Iñaki Godoy (« Qui a assassiné Sarah ? »). Le rôle du chasseur de pirates Lorenor Zorro était quant à lui sur Mackenyu (« Rurouni Kenshin: The Final ») en tant qu’actrice Emily Rudd (« Les Romanoff ») qui incarnera la voleuse Nami. En outre, étaient également Jacob Gibson (« Greenleaf ») comme le baron menteur Usopp aussi Taz Skylar (« Point d’ébullition ») confirmé en tant que chef Sanji.

Il semble que les responsables de Netflix et de Tomorrow Studios aient suivi les déclarations de Le créateur de « One Piece » Eiichiro Oda orienté. Il y a six ans, il révélait de quels pays réels les pirates au chapeau de paille viendraient. Par exemple, Luffy serait brésilien, Zorro japonais et Nami suédois. L’équipe aurait ses racines, tout comme dans l’histoire du manga, dans différents pays du monde.

Eiichiro Oda a également un petit message prononcé à cette occasion spéciale. Il y assure que les créateurs ont eu depuis l’annonce du projet « Progrès constant » marqué, être sur qui fait référence aux difficultéscela se produirait si des personnes de pays et de cultures différents travaillaient sur une production aussi importante. Il écrit en plaisantant que le casting a maintenant besoin d’être révélécar sinon il y aurait eu une fuite.

Selon Oda, c’est le cas donné de nombreuses discussionsavant que les créateurs de la série Netflix ne se mettent d’accord sur ces cinq acteurs, mais maintenant ce sont eux « Qui seront nos pirates au chapeau de paille ! ». En conclusion, le mangaka déclare qu’il encore beaucoup de travail a faire, mais lui et ses collègues sont convaincupouvoir livrer une série, « Qui sont appréciés par tout le monde partout dans le monde » pourrait.

La 1ère saison de la série live-action sera adapter l’Arc Bleu Est et devrait inclure 10 épisodes. La production est un projet commun de Netflix, les studios de demain et le Maison d’édition Shueisha. Marty Adelstein (« Evasion de prison ») et Eiichiro Oda accompagner la série en tant que producteur exécutif. Matt Owens (« Marvel’s Luke Cage ») et Steven Maeda (« Lost ») écrivent les scripts de l’aventure fantastique.

© 1999 Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation

Actuellement, « One Piece » a toujours pas de date de début chez Netflix.