One Piece montre un combat passionnant: Barbe Blanche contre Roger

Une pièce a fait de son mieux pour la bataille entre les équipages de pirates de Barbe Blanche et Objectif D. Roger. Le flashback massif explorant le passé d’Oden Kozuki se poursuit avec l’épisode le plus récent, et c’était déjà un gros problème qu’Oden ait réussi à naviguer dans les mers de Barbe Blanche et de son équipage il y a 20 ans.

L’épisode 966 de One Piece continue la confrontation entre les deux équipages légendaires et, comme prévu, il ne faudra pas longtemps avant que les deux équipages se battent pleinement.

Le combat entre les deux équipages se termine finalement d’une manière complètement différente de ce à quoi on pourrait s’attendre d’un avantage comme celui-ci dans un combat comme celui-ci, mais il se prête également à la rivalité amicale que les deux équipages avaient pendant ce premier âge d’or de la piraterie.

Il a fallu treize ans à Gol D. Roger pour parcourir toute la Grand Line jusqu’à ce qu’ils atteignent la dernière île «Lodestar». Mais il savait qu’il restait encore une île que le gouvernement mondial essayait de cacher. Qui arrivera alors sur cette île sera … Ep. 966 min 9h20#Une pièce pic.twitter.com/wJEEHMewsl – Une pièce ~ Ċυгι ~ (@CuriosidadesOP)

21 mars 2021





Après cette bataille massive, Roger finit par demander l’aide de Barbe Blanche pour emprunter Oden pour déchiffrer les ponéglyphes et trouver la dernière île à explorer.

Le Flashback de l’arc One Piece actuel ne fait que commencer.