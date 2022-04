One Piece montre les nouvelles tenues des Pirates du Chapeau de Paille

Le nouveau film de »une pièce » vient de dévoiler les nouvelles apparitions de Luffy, Nami et Zoro, tenues avec lesquelles ils apparaîtront dans cette histoire. Les nouvelles images ont été présentées sous forme de croquis en noir et blanc plus tôt en mars, mais ce nouvel ensemble publié sur le compte Twitter officiel de l’anime nous montre le nouveau look en couleur des Pirates du Chapeau de Paille dans le film »Film One Piece : Rouge ».

L’intrigue de l’histoire suivra les pirates lors d’une visite sur une nouvelle île qui accueille un festival de musique, expliquant ainsi pourquoi Luffy et compagnie présentent un style punk classique, mais mélangé avec des éléments punk traditionnels en tenue de pirate.

Le compte Twitter de la série n’a pas encore publié les nouvelles tenues colorées pour les autres membres du groupe de Luffy, comme Usopp, Chopper, Robin, mais nous attendrons qu’elles soient annoncées quelque temps avant la sortie du film au Japon en août. cette année.

» One Piece Film: Red » est le 15e film d’animation à long terme. La production du nouveau film est supervisée par le créateur du manga original, Eichiro Orda. L’histoire comprendra un nouveau personnage encore sans nom, dont l’apparence officielle a été révélée précédemment et qui sera pertinente pour l’intrigue de cette histoire.

Le personnage est né de la volonté d’Oda de créer un personnage féminin. « J’en ai marre de dessiner des grands-parents légendaires dans les films ! », a déclaré Oda lors de la première annonce du film. « Je veux dessiner un nouveau personnage féminin ! C’est le personnage que je veux faire maintenant ! Et c’est comme ça que ça a commencé. »

En revanche, bien que la production du nouveau film semble se dérouler sans heurts, on ne peut pas en dire autant de l’anime « One Piece », qui est actuellement en pause suite à un incident de piratage de Toei Animation survenu le 6 mars.

Selon Toei, un tiers non autorisé a eu accès à ses serveurs privés, entraînant la fermeture du réseau du studio qui a retardé la production de plusieurs des plus grands projets de l’entreprise. Il y a encore une annonce officielle sur le moment où ils reviendront à la production de la série studio.

En attendant, vous pouvez regarder l’intégralité de la série animée » One Piece » via le service de streaming de Crunchyrollainsi que Funimation, certaines saisons et films sont également disponibles sur Netflix.