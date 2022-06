One Piece : Manga Epic sera bientôt en pause pendant quatre semaines

Depuis près de 25 ans, des millions de fans à travers le monde suivent les aventures passionnantes de Luffy et de ses amis dans le Manga One Piece. Après les récents événements de Arc Wano Kuni plie peu à peu l’épopée pirate sur la dernière ligne droite un et pour ça le tour sera bientôt pause de quatre semaines.

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.



En savoir plus dans le Protection des données de Twitter.

Toujours afficher le contenu de Twitter

La pause doit être utilisée pour préparer la finale

C’est ce qu’a annoncé le créateur de la série, Eichiro Odahier personnellement avec un message détailléque sur l’officiel Compte Twitter de la franchise a été partagé. Le texte a été traduit en anglais par le Page des fans de One Piece La Bibliothèque d’Ohara. Il y dit qu’il y aura d’abord deux autres chapitres « One Piece », mais ensuite le manga s’arrêtera. Seulement sur 25 juillet 2022 l’histoire avec la sortie de Chapitre 1054 a continué.

Les raisons de cette décision sont assez diversifiécar Oda parle dans son message d’un avec divers événements été emballé, qui arrive cette année. Il y fait surtout référence 25e anniversaire de la série manga en juillet et le début du nouveau film d’animation One Piece Film Rougequi sortira dans les salles japonaises début août.

De plus, Oda prévoit pendant la pause de quatre semaines une visite en Afrique du Sudpour se faire une idée du tournage du prochain Série d’action en direct One Piece de Netflix proche. A l’origine, un voyage en Afrique du Sud était déjà là prévu à une date antérieure été, mais il a finalement dû être annulé à nouveau en raison de la pandémie corona.

Le probablement raison la plus importante pour la pause manga, cependant, devrait être le temps supplémentaire que le mangaka sur le Développement du scénario final de l’aventure pirate veut utiliser. Plus précisément, il aimerait réitérer ses plans précédents réviser et rationaliser. Il demande donc aux fans de souffler un peu pour qu’il puisse se concentrer pleinement dessus.

Après la pause, un moment One Piece mouvementé nous attend © 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

De plus, Oda indique déjà que les ventilateurs en attente sont allumés plus de grandes choses dans un avenir proche peut attendre avec impatience. Pour la fin de ses vacances, par exemple « un festival One Piece endiablé » prévu. Cependant, l’artiste manga n’a pas révélé exactement ce qui y sera montré.

Vous pouvez obtenir le 1052e chapitre « One Piece » à partir de ce dimanche, 12 juin 2022 à 17 h lire sur MANGA Plus.