One Piece : Manga confirme la mort d’un autre personnage de la saga Wano

La mort cherche une pièce ne rentre pas vraiment chez lui régulièrement, un étranger qu’il est dans l’épopée pirate de mangaka Eichiro Oda Mais pas non plus. Bien que certains personnages qui ont longtemps été estampillés comme décédés ont déjà le leur retour surprise ont été autorisés à célébrer, tandis que d’autres sont restés en permanence sous terre.

Ce qui n’est en aucun cas une raison pour les fans d’accepter et d’accepter simplement une telle mort, c’est pourquoi c’est souvent juste théories imaginatives être filé. Mais maintenant, malgré ces efforts de la part des lecteurs, un autre personnage semble être perdu à jamais, du moins si vous y croyez dernier chapitre manga peut croire.

One Piece : Manga confirme la mort d’un autre personnage

Cette fois on parle de Kouzuki Tokila femme du prince Odes Kouzuki et mère de Momonosuke et Hiyori. Le propriétaire du fruit du temps a été vu pour la dernière fois avec un cheval Bakura chevaucha et prononça la prophétie qui donne force et courage aux sujets d’Oden à ce jour. Après cela, elle est devenue déclaré mort.

Mais comme nous le savons déjà, affirmer qu’un personnage de One Piece est mort est toujours une proposition fragile, étant donné qu’Oda a été présenté plusieurs fois au cours des dernières années. vingt ans possibilités, ces morts crurent à nouveau ramener à la vie et il y a donc eu de nombreuses théories de fans sur la façon dont Toki aurait pu survivre.

Néanmoins, toutes ces considérations belles et parfois très imaginatives sont aujourd’hui déclarées obsolètes, car Chapitre 1048 a confirmé que la femme d’Oden n’est effectivement plus avec nous et pendant L’attaque d’Orochi contre le château d’Oden a été tué.

Non seulement le manga déclare que personne n’a quitté les ruines du château d’Oden et que la lignée Kozuki a été complètement anéantie avec, mais aussi que Le cadavre de Toki a été retrouvé dans les ruines. Une circonstance que seuls quelques lecteurs s’attendaient vraiment à appliquer Le retour de Toki finalement toujours considéré comme très probable.

Mais tous les fans n’ont pas accepté cela, ce qui est principalement dû au fait que certains personnages du Saga Wa-no-Kuni ont été déclarés morts et pourtant ont réapparu, vivants et en pleine forme. Alors peut-être que rien n’est perdu tant que nous n’aurons pas vu le cadavre de Toki lui-même.

Mais si Toki n’est vraiment plus parmi nous, la question reste de savoir ce qu’il est advenu de son pouvoir diabolique, après tout c’est le fruit Paramecia Toki Toki no mi assez puissant et il y a certainement des personnalités de haut niveau qui aimeraient pouvoir envoyer à travers le temps.

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Il pourrait bien s’écouler des mois, voire des années, avant qu’Oda nous donne la réponse à cette question, selon l’importance de la résolution pour vous. l’intrigue de One Piece est. Donc, encore une fois, nous n’avons pas d’autre choix que de lever les pieds et d’être patients jusqu’à ce que le maître partage ses connaissances avec nous.