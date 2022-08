One Piece: Manga Chapter 1058 révèle de nouvelles primes au chapeau de paille

L’ultime saga de une pièce commence lentement et laisse la finale de l’Arc Wa no Kuni déjà oublié, car nous apprenons presque constamment des choses nouvelles et intéressantes, y compris de nombreux rebondissements surprenants. Mais ce que de nombreux fans attendaient vraiment est enfin arrivé Chapitre 1058 arrivé.

Parce que dans le dernier chapitre les nouvelles primes de Straw Hat Pirate publié, ce qui a déjà donné lieu à de vives discussions, car d’un certain point de vue nous avons maintenant un nouveau trio monstre. Si vous ne voulez pas encore le savoir, peut-être parce que vous préférez attendre le anime aborde ces sujets, alors il vaut mieux ne pas lire plus loin.

One Piece: Manga Chapter 1058 publie les nouvelles primes

Ces dernières semaines ont été pour Fans de One Piece une course folle, car à des intervalles relativement courts, Yamato nous a surpris avec une décision surprenante à Une Pièce Rouge nous avons beaucoup appris sur le gang de pirates aux cheveux roux, Buggy est revenu en force et un amiral a été vu en action pour la première fois.

Avec toute la confusion des nouvelles informations, beaucoup étaient déjà satisfaits la nouvelle prime de Monkey D. Luffy d’avoir appris qu’en tant qu’empereur appartient maintenant aux plus grands pirates du monde, il y avait à la Primes des chapeaux de paille restants difficile à penser. Mais maintenant que la prochaine aventure est sur le point de commencer, la curiosité est finalement devenue très grande.

Mais l’attente en valait la peine, car pour presque tous les membres de La bande de Luffy il y en avait un bond en avant significatif. Qu’eux-mêmes par leur utilisation dans onigashima mais aussi bien mérité. Seulement hachoirs redevenu une victime Bâillons courantsqui le hante depuis sa première prime.

Singe D Luffy : 3 000 000 000 de baies (auparavant : 1 500 000 000 de baies)

: 3 000 000 000 de baies (auparavant : 1 500 000 000 de baies) Lorenor Zoro : 1 101 000 000 de baies (auparavant : 320 000 000 de baies)

: 1 101 000 000 de baies (auparavant : 320 000 000 de baies) Jinbei : 1 100 000 000 de baies (auparavant : 438 000 000 de baies)

: 1 100 000 000 de baies (auparavant : 438 000 000 de baies) Sanji Vinsmoke : 1 032 000 000 de baies (auparavant : 330 000 000 de baies)

: 1 032 000 000 de baies (auparavant : 330 000 000 de baies) Nico Robin : 930 000 000 baies (précédemment : 130 000 000 baies)

: 930 000 000 baies (précédemment : 130 000 000 baies) usop : 500 000 000 baies (auparavant : 200 000 000 baies)

: 500 000 000 baies (auparavant : 200 000 000 baies) franc : 394 000 000 baies (précédemment : 94 000 000 baies)

: 394 000 000 baies (précédemment : 94 000 000 baies) Brooke : 383 000 000 baies (précédemment : 83 000 000 baies)

: 383 000 000 baies (précédemment : 83 000 000 baies) nami : 366 000 000 baies (précédemment : 66 000 000 baies)

: 366 000 000 baies (précédemment : 66 000 000 baies) Tony Chopper: 1 000 Berry (auparavant 100 Berry)

One Piece : Un nouveau trio monstre ?

Avant le Arc Wa no Kuni étaient valides Luffy, Zoro et Sanji dans One Piece en tant que combattants les plus puissants de l’Équipage du Chapeau de Paille, c’est pourquoi les lecteurs du monde entier les reconnaissent surnommé le Monster Trio ont donné. Après tout, ce sont toujours eux les trois membres les plus forts vaincu par un gang ou une organisation de pirates ennemis.

©1999 Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Mais maintenant il a décalé le top 3 et Sanji ment juste à la quatrième place en primes. Certes, ce sont pas un indicateur direct de la force d’un pirate, mais probablement pour le danger qui émane de lui, et qui est souvent fortement lié aux aptitudes au combat. Pourtant, la différence entre la 2e et la 4e place relativement faible.

Certains utilisateurs ont remarqué que nous n’avions peut-être qu’un Quatuor Monstre avoir. D’autres, en revanche, estiment qu’au niveau d’un empereur, cela ne peut plus être inclus dans les calculs, car seul un pirate avec la même force contre un tel peut de toute façon monstre arrive Cela se verrait maintenant Zoro, Jinbei et Sanji le nouveau trio de monstres.