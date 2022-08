One Piece Manga Chapitre 1058 : La fondation de la guilde croisée, les vrais leaders révélés

Dans le manga aussi une pièce ça va juste vite. A peine trouvé le Arc Wa no Kunil’un des arcs narratifs les plus longs de L’oeuvre d’Eichiro Oda, à sa fin, la prochaine aventure des Straw Hat Pirates attend déjà dans les coulisses. Et suivre avec lui beaucoup de révélations et de nouvelles.

C’est ce que nous révèle le chapitre 1058 du manga récemment sorti les nouvelles primes du chapeau de paillel’histoire de fond de la Guilde croiséedans le Chapitre 1056 a été mentionné pour la première fois, et nous avons finalement appris comment il se peut que deux pirates dangereux comme Crocodile et Mihawk travailler avec Buggy.

Comme c’est dans la nature de telles nouvelles, suivez maintenant spoilers massifs au dernier chapitre de One Piece. Si vous n’êtes pas encore allé aussi loin ou si vous regardez simplement l’anime, qui est en retard de quelques chapitres sur le manga, vous devriez à ce stade Lisez à vos risques et périls.

One Piece : Les Vrais Leaders de la Guilde Cross

Manga Chapter 1058 ne traite que brièvement des primes du gang de pirates Singe D Luffy et la hiérarchie sur son navire, avant que l’intrigue ne tourne finalement entièrement autour de la Cross Guild. Nous voyons Sir Crocodile et Mihawk assis ensemble sur un canapé, den tête de buggy coupée tenant entre eux deux.

Naturellement, un tel état est pour Buggy, le propriétaire du fruit de séparation-séparation Bara Bara no mipas fatal, son visage démoli et ses nombreuses excuses aux deux anciens Samouraï des mers mais révèle rapidement qu’il est dans une position très précaire et qui est vraiment le pouvoir dans la guilde tient.

Tout son équipage l’a tout de suite abandonné, choisissant de suivre Sir Crocodile, celui de M. 1 alias Jazz Boner est accompagné. L’ancien allié de Buggy Galdino (M. 3) va même jusqu’à prôner haut et fort le retour de son ancien patron et le clown de 100 pièces taquiner qu’il n’a jamais officiellement rejoint son gang.

One Piece : La Fondation de la Guilde de la Croix

Enfin, dans un flashback, nous voyons comment et pourquoi la Cross Guild a été formée dans One Piece en premier lieu. Sir Crocodile est entré en contact avec Mihawk après que le gouvernement a envoyé les samouraïs de la mer déclarés hors-la-loi A. Il a proposé au Swordmaster de joindre leurs forces pour être à l’abri de la Navy.

Il révèle que Mihawk était autrefois un chasseur naval était connue et donc redoutée. Comment et pourquoi le meilleur sabreur du monde n’est pas connu, mais le professeur de Zorro plus tard dans le même chapitre fait savoir qu’il vient de vivre une vie paisible vouloir.

© Eiichiro Oda/Shueisha

Autour de l’argent pour sa nouvelle guilde Enfin, Crocodile a trouvé Buggy, qui était entouré par les marines et sur le point de fuir. Il s’avère que Buggy a J’ai emprunté des tonnes d’argent à Crocodile et est maintenant incapable de rembourser cela. Mais il a une suggestion alternative.

comme Allié et membre de la nouvelle guilde il pourrait mettre ses hommes à la disposition de Crocodile et regarder autour de lui le travail de relations publiques Prendre soin de. Une proposition effectivement acceptée, mais à la fois résultat désastreux se soucie. Parce que les sous-fifres du clown sont tellement épris de leur chef qu’ils doivent toujours le montrer.

Et c’est ainsi que Buggy était sur l’affiche de Cross Guild dans des dimensions surdimensionnées a été photographié et utilisé partout dans le monde pour le chef de la guilde tenu. Quel Crocodile et Mihawk ne trouvent naturellement pas tout cela attrayant. En fin de compte, cependant, le Swordmaster admet que cela pourrait être utilisé à son avantage.

One Piece : Les Primes de la Guilde de la Croix

Avec Buggy comme poupée de paille si Mihawk et Crocodile n’étaient pas la cible directe de la Marine et pouvaient mener leurs affaires un peu plus tranquillement. Par conséquent, ils s’accordent sur le clown comme figure de proue à abuser et à le laisser tomber quand il ne lui est plus d’aucune utilité.

Toujours dans le chapitre 1058 du manga, nous apprenons à quelle hauteur les nouvelles primes pour Mihawk et Crocodile devenir après avoir retrouvé le statut de pirate. Ces primes sont basées sur le danger qu’elles représentent et les circonstances dans lesquelles elles ont formé la Guilde de la Croix.

Alors Sir Crocodile reçoit une prime de juteux 1 965 000 000 baiescomme raison est son puissant fruit du diable, le fruit Logia Suna Suna no Mi (Fruit des sables) listé et son caractère sournois.

L’ancien Chasseur naval Mihawk Dulacre cependant, avoir une habileté encore plus grande avec l’épée que l’empereur Jarrets Roussec’est pourquoi il a reçu une prime de 3 590 000 000 baies récompenses, ce qui le dérange en matière de danger le niveau d’un empereur des mers ascenseurs.

Et Buggy, qui a été supposé à tort être le chef de la Guilde des Croix, et a donc des gens si puissants sous ses ordres, a une prime de 3 189 000 000 baies a obtenu et a été reconnu comme empereur.