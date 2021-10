One Piece : les acteurs de la voix célèbrent le tournage de l’épisode 1000

S’il fut un temps de commencer à regarder « One Piece » ou d’essayer de rattraper son histoire, ce n’est sûrement pas celui-ci. La série shonen à succès d’Eiichiro Oda a réussi à rester pendant des décennies l’une des histoires préférées de millions de consommateurs d’anime et de manga dans le monde, atteignant son centième volume de compilation et son millième épisode, une marque dont peu de franchises peuvent se vanter.

Avec une réalisation aussi importante pour l’adaptation animée de « One Piece », la distribution principale d’acteurs a récemment participé à une célébration aussi importante avec l’équipe de Toei Animation, posant devant la caméra dans les studios où se déroule l’enregistrement des films. Les Aventures des Chapeaux de Paille.

La « Guerre pour Wano », l’arc dramatique actuel de la série, est l’une des sagas les plus importantes qu’Oda ait présenté aux protagonistes de la série, car le sort de cette nation pourrait sérieusement déterminer l’avenir de certains des plus remarquables. héros de « One Piece », mais aussi de certains de ses méchants.

Cependant, tout semble indiquer que la saga pourrait atteindre son apogée très bientôt, en raison de certaines insinuations qu’Eiichiro Oda a faites dans lesquelles il suggère la possibilité d’être dans les cinq dernières années de travail sur sa série, qui a maintenu le voyage de Luffy a flotté pendant près de 30 ans.

Alors que la fin de « One Piece » se rapproche évidemment, le manque de nouvelles aventures pour Monkey D. Luffy et le reste de son équipe pourrait laisser un grand vide dans le cœur de ses fans. Cependant, Netflix prépare le développement d’une adaptation en live action pour cette œuvre de fiction monumentale, dont les détails sur son casting ou sa date de sortie possible ne sont pas encore connus.