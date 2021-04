One Piece: Le manga révèle une toute nouvelle forme de King Shaki

le Arc Wa no Kuni de Une pièce est au milieu de la finale et les batailles des Alliés contre les empereurs sont d’autant plus féroces Kaido et Grosse maman devenir aussi. Pendant longtemps, les fans se sont demandé comment cette bataille s’était même transformée en victoire pour le protagoniste Luffy après tout, pendant des mois, il n’a pas semblé que l’homme en caoutchouc avait la moindre chance contre le leader de la 100 gangs de pirates bêtes.

Jusqu’ici. Parce que dans Chapitre 1010, qui a été récemment publié, nous ne voyons pas seulement comment Loi de Trafalgar, Lorenor Zorro et tout le monde donne absolument tout pour pouvoir s’opposer à Big Mom et Kaido, mais aussi comment le chapeau de paille peut et réussira probablement à mettre enfin Kaido à genoux.

One Piece: Combattre les empereurs

Pendant que Enfant et tueur croient qu’ils peuvent affronter Big Mom seul, Zorro doit s’assurer que son capitaine apparemment inconscient n’est pas tué par Kaido. Avec sa dernière force, il s’oppose au monstre et prend l’épée. Avec l’attaque Style démoniaque à neuf épées: Farce des morts l’ancien chasseur de pirates parvient à infliger une blessure profonde à son homologue, bien que l’on sache à quel point il est difficile de pénétrer la peau de Kaido.

En fin de compte, Zorro a pu le faire car, à la surprise de l’empereur, il l’était aussi Roi shaki peut utiliser, dont le premier membre du gang du Chapeau de Paille Piaretn, cependant, ne semble rien savoir. Et il s’en fiche, car avec sa dernière attaque, il a épuisé ses réserves de force et tombe au sol, affaibli. Et c’est exactement là que cela devient double et triple excitant pour les fans de One Piece, car c’est maintenant à Luffy de protéger son plus vieux camarade.

One Piece: Une nouvelle forme de roi shaki

Peu de temps après, Law essaie de sauver la vie de Zorro et avec un rugissement Tonnerre bagua est abattu, Luffy est enfin de retour et est plus confiant que jamais. A ce moment, le chapeau de paille se souvient des paroles de son dernier professeur, Hyogoro. Au cours de sa formation, il lui a appris qu’il était en Haki Couvrir permet de blesser l’adversaire de l’intérieur. Luffy devrait arrêter de le forcer et laisser simplement le haki couler dans son poing.

© Eiichiro Oda / Shueisha

Luffy s’est également souvenu des paroles de son Maître selon lesquelles sa force ne s’épanouira vraiment que lorsqu’il est en grand danger. Une circonstance qui s’est réellement produite et à ce moment Luffy se rend également compte que Kaido utilise Königshaki pour s’envelopper et devenir ainsi beaucoup plus fort. Le capitaine des 100-Beast-Pirates confirme la suspicion du chapeau de paille, mais déclare également dans sa dernière attaque que seuls quelques individus très puissants peuvent utiliser cette capacité.

Cependant, Luffy repousse l’attaque de son adversaire et lance une contre-attaque, ce qui fait chuter Kaido dans la douleur, sans même avoir touché son adversaire. Convaincu de sa nouvelle force, Luffy fait savoir à Trafalgar Law que tout le monde doit se mettre en sécurité, car il continuera seul à partir de ce moment et vaincra certainement Kaido.