One Piece: La vidéo des coulisses présente les décors époustouflants de la série Netflix

Le tournage est actuellement en cours en Afrique du Sud Série d’action en direct One Piece à pleine vitesse. Après il y a quelques semaines nouveau jalon a été atteint, les responsables présentés aujourd’hui à la Netflix Geeked Week organise une vidéo des coulissesqui nous montre quelques décors de la production.

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.



En savoir plus dans le Protection des données de Twitter.

Toujours afficher le contenu de Twitter

La vidéo montre quelques endroits importants de l’aventure des pirates

Le clip de près de deux minutes commence par une introduction de Iñaki Godoy, acteur de Luffy et les deux Les showrunners Steven Maeda et Matt Owens, qui promettent un premier aperçu de certains lieux bien connus du modèle de manga. Vous pouvez voir en plus de divers art conceptuel aussi des enregistrements de vrais lieux de tournagequi ont été spécialement conçus pour la série « One Piece ».

Entre autres choses, il est montré la construction de la Baratie, un restaurant de bateau où Luffy et ses amis rencontrent Sanji pour la première fois. Il s’agit d’un emplacement important au sein de la East Blue-Arcs , le premier arc d’histoire majeur de l’aventure des pirates. Le narrateur de la vidéo des coulisses révèle également que cela dure depuis plusieurs semaines Salle des cartes d’Arlong est travaillé.

Suite à la vidéo étaient au-delà six autres acteurs et ses rôles dans la série live-action One Piece approuvé. Vous trouverez ci-dessous une liste des nouveaux ajouts :

Craig Fairbrass (« Stargate SG-1 ») en tant que Redfoot Jeff

(« Stargate SG-1 ») en tant que Redfoot Jeff Langley-Kirkwood (« Dredd ») en tant que capitaine Morgan

(« Dredd ») en tant que capitaine Morgan Butins Céleste (« Home Affair: A Christmas Tale ») en tant que Kaya

(« Home Affair: A Christmas Tale ») en tant que Kaya Alexandre Maniatis (« Guerrier ») en tant que Beauregard

(« Guerrier ») en tant que Beauregard Chioma Umeala (« Isono ») comme Nojiko

(« Isono ») comme Nojiko Steven Ward (« Inconcevable ») en tant que Dracule Mihawk

La 1ère saison de la série « One Piece » de Netflix devrait se terminer 10 épisodes au total exister. Ceux-ci devraient Arc bleu est adapter le modèle de manga et d’anime. Également sur le projet sont les Demain Studios (« Perce-neige ») et le Maison d’édition Shueisha (« Dragon Ball ») impliqué.

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.



En savoir plus dans le Protection des données de Twitter.

Toujours afficher le contenu de Twitter

Actuellement, la prochaine série d’action en direct One Piece pas encore de date de début chez Netflix. Depuis le tournage probablement encore jusqu’en juillet 2022 se déroulera et qu’une longue phase de post-production est imminente, une version apparaîtra au cours de l’année à venir réaliste.