One Piece : la série Netflix basée sur l’anime à succès franchit une nouvelle étape

Après nous ces dernières semaines et mois surtout toutes sortes de rapports de casting atteint sont actuellement en cours en Afrique du Sud le tournage de One Piece. La production de l’adaptation Netflix du hit anime bat son plein et en compte désormais un une autre étape franchiecomme l’a confirmé l’un des responsables sur Twitter.

Adieu Afrique du Sud. Terre de soleil, de travail acharné, de petites créatures qui visitent chaque jour et de montagnes qui me coupent le souffle chaque jour. Merci à l’équipe incroyablement talentueuse qui aide à donner vie à ce spectacle.

Passons maintenant à la prochaine étape… la coupe ❤️@onepiecenetflix pic.twitter.com/PZdW3LtyD1 – Marc Jobst (@marcjobst1) 9 mai 2022

Les deux premiers épisodes sont en boîte

La dernière mise à jour sur l’adaptation en direct de l’épopée pirate vient de Marc Jobst, qui est impliqué dans le projet en tant que réalisateur. Ces dernières années, il a travaillé sur des séries telles que Marvel’s Daredevil ou Marvel’s The Punisher. Maintenant, Jobst a annoncé à propos de son Compte Twitterque les deux premiers épisodes de One Piece sont farfelus.

Alors qu’il fait ses adieux, le cinéaste remercie les acteurs et l’équipe de la série Netflix avant de quitter l’Afrique du Sud. L’actrice Nami Emily Rudd (« Fear Street: Part 2: 1978 ») a publié les adieux du réalisateur Une imagececi avec quelques acteurs du gang des pirates au chapeau de paille indique. Le travail de Jobst sur le plateau de la production est donc terminé, mais il reste encore du travail à faire d’autres tâches devant luiplus précisément le montage des deux épisodes qu’il a tournés.

Grosses mises à jour à propos de la prochaine série « One Piece » ont eu lieu ces dernières semaines, en dehors de l’actualité du casting mentionnée au début, rares. Cependant, le flux d’informations devrait arrive bientôt à sa fin. C’est du moins ce qu’on dit Message Twitter depuis Showrunner Steven Maeda (« Lost »), qui laisse entrevoir de nouveaux détails sur l’adaptation de l’épopée pirate pour début juin.

Du 6 au 10 juin 2022 tourne cette année Semaine geek de Netflix, qui, selon l’expérience, contient de nombreuses informations fraîches sur les productions en cours et à venir du fournisseur de VoD. Dans l’en-tête de l’image d’annonce est la tête de l’agneau volantle navire des chapeaux de paille, c’est pourquoi les fans peuvent enfin rejoindre l’événement Actualités des séries d’aventures fantastiques permis de compter.

La 1ère saison de « One Piece » est attendue 10 épisodes inclure et le Arc bleu est mettre en œuvre le modèle de manga et d’anime. La production est un projet commun de Netflix, Studios Demain et le Maison d’édition Shueisha. La série n’a actuellement pas de date de début.