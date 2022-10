One Piece : La Mort d’Ace de l’épisode 483 nous hante même jusqu’à Wano Kuni

Puma D Ace ou Portgas D. Acecomme on l’appelle dans l’original japonais, est l’une des personnes les plus importantes de une pièce. Il est le fils de Gol D. Roger et adopte Monkey D. Luffy comme son propre frère. Mais avec Épisode 483 sa vie prend un triste sort dont on se souvient même dans l’Arc Wano Kuni. Nous vous dirons ici pourquoi Ace joue un rôle si important.

Ace avec sa personnalité brûlante

Avec la mort prématurée de ses parents, Ace a grandi ensemble avec Luffy et Sabo sur ce qui a soudé étroitement les trois frères. Aussi pour les notoires Capitaine Barbe Blanche Ace était comme son propre fils, bien qu’Ace ait d’abord tenté de l’assassiner à plusieurs reprises.

Mais la paix dans le gang de pirates de Barbe Blanche n’a pas duré longtemps. Après ça Barbe Noire assassiné le commandant de la 4e division nommé Thatch, Ace est allé venger son camarade. Et ce fut sa perte.

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Que s’est-il passé dans l’épisode 483 ? Ace a été capturé par la Marine après avoir combattu Barbe Noire. Pour donner l’exemple, il doit être exécuté. Mais Ace peut faire confiance à la loyauté de sa famille, car peu de temps avant son exécution une longue bagarre éclate entre Luffy, Barbe Blanche et la Navy.

Ace a d’abord été libéré, mais pour protéger son frère Luffy, Ace s’est jeté entre lui et le poing de magma de Luffy. Commandants navals Akainu. Peu de temps après, Ace meurt sous les yeux de Luffy avec un sourire aux lèvres. La scène en est probablement une moments les plus tristes de tout l’anime.

Beaucoup d’amis sur Wano Kuni

Comment cela affecte-t-il Wano Kuni ? Il y a quelques années, lors de ses aventures, Ace débarque sur Wano Kuni et s’y lie d’amitié avec le petit Otama ainsi qu’avec le fils de Kaido Yamato sur. Tous deux veulent mettre les voiles avec Ace, mais ils ne peuvent pas encore quitter l’île.

Ace a donc une influence considérable, même sur les épisodes actuels de l’anime One Piece. Nous pouvons être curieux de savoir si la mort d’Ace sera discutée du tout dans les saisons à venir. Alors la fin d’un morceau devrait être encore plus triste que la mort d’Ace.