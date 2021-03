One Piece: La forme humaine-dragon de Kaido révélée – Chapitre 1008 du manga (récapitulatif)

Chapitre 1008 du manga à succès mondial Une pièce est appelé Ashura Doji, chef des bandits de la montagne Atama et comme vous pouvez l’imaginer, le membre des Neuf Akazaya joue cette fois un rôle important dans l’intrigue. Mais le traître Kanjuro entre également à nouveau en action et l’empereur Kaido se présente enfin dans son jamais vu auparavant Forme humaine-dragon.

One Piece: Que se passe-t-il dans le chapitre 1008 du manga?

Dans la réserve derrière la tour de la forteresse, les hommes aux fourreaux rouges en croient à peine leurs yeux, après tout, leur ami bien-aimé, camarade et chef, décédé il y a des années, se tient complètement inattendu Lord Oden devant eux. Les samouraïs sont émus aux larmes de bonheur quand Oden explique que les pouvoirs de Toki lui ont permis de voyager dans le futur pour aider ses alliés à combattre Kaido.

Mais Ashura Doji, ancien chef de la Gang de voleurs d’Atamayama, ne fait pas confiance au rôti et souligne que c’est un fait que la force de Toki ne peut pas être utilisée pour voyager dans le temps. Depuis qu’Oden est mort à cent pour cent à l’époque, il est complètement impossible que la personne en face d’eux puisse être leur seigneur bien-aimé. Pour le prouver, il attaque l’imposteur avec son épée qui, bien que gravement blessé, ne saigne même pas.

Il est maintenant clair que cette ode n’est qu’une Dessin de Kanjuro actes, mais Ashura paie cher cette preuve, car elle est empalée par l’épée du trompeur sans plus tarder. Tandis que le Akazaya Tombant en colère, Kanjuro indique de loin qu’il est si gravement blessé qu’il mourrait bientôt, mais il veut d’abord enfoncer un poignard au cœur du clan Kozuki. Il est immédiatement clair pour les personnes présentes que Momonosuke est en grand danger.

One Piece: le retour de Jack

Mais cela ne signifie pas que les problèmes de ce chapitre manga de One Piece ont atteint leur paroxysme. Alors que les samouraïs réfléchissent à ce qu’il faut faire ensuite, la fausse ode allume une charge explosive attachée à son corps et charge ses ennemis. Avec le dernier de ses forces, Ashura parvient à attraper le dessin de Kanjuro et à prendre d’assaut dehors avec elle, où, à la grande horreur de ses camarades, il se retrouve énorme explosion disparaît.

Pour aggraver les choses, les Akazaya n’ont pas le temps de pleurer leur ami ou d’élaborer une tactique, car le Prise de catastrophe perce le mur, déterminé à anéantir les samouraïs. Apparemment, il y a déjà de nombreux subordonnés de Inuarashi et Nekomamushi ont été vaincus dans la tentative d’arrêter Jack, le chien vison s’oppose seul à l’homme-poisson, également connu sous le nom de La sécheresse est connu.

Alors que Jack se voit à un avantage, puisqu’il n’y a pas de clair de lune à l’intérieur de l’établissement, Inuarashi se voit supérieur, après tout, cette fois son adversaire ne peut pas compter sur le gaz toxique, ce qui affaiblit son adversaire. En attendant tu peux voir ça Kurozumi Orochi survécu, ce qu’il doit probablement à son fruit du diable spécial. Accro à la folie, ce feu se couche dans tout le château et se jure Kaido pour venger sa trahison.

One Piece: la forme humaine-dragon de Kaido

S’échapper dans le même laps de temps que les événements décrits ci-dessus Shinobu, La fille de Kaido Yamato et Momonosuke encore devant ceux qui veulent tuer le jeune seigneur. Le fils d’Oden révèle qu’il est sa transformation en un Dragon en attendant, un peu mieux contrôlé et ne devient plus soudainement un monstre simplement parce qu’il a peur ou peur. Mais ça devrait être beaucoup plus excitant que Momonosuke sache exactement comment c’est Luffy et les autres partent, même s’il était avec Yamato tout le temps.

Sur le Haut du crâne est le combat contre Grosse maman et Kaido est toujours en plein essor et les alliés admettent lentement mais sûrement qu’ils n’ont aucune chance contre deux empereurs à la fois. Seul Luffy est convaincu que ses attaques doivent avoir un effet, même si cela ne se voit pas au premier coup d’œil. Loi de Trafalgar cependant, déclare toujours que l’un des deux Yonko doit se séparer pour augmenter les chances de victoire.

Kaido a maintenant pris sa forme humaine-dragon et fait face aux alliés du chapeau de paille avec Big Mom. Après ça Enfant dit qu’un combat contre les deux serait un enfer, Luffy remarque qu’il ne verrait aucun problème dans ce cas, car il a déjà traversé l’enfer plusieurs fois. Kaido voit le regard de fer de l’homme en caoutchouc et exprime son respect pour le fait qu’il ne semble jamais perdre son feu.

© Eiichiro Oda / Shueisha