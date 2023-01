One Piece : La Bataille des Géants ! Manga Chapter 1071 taquine la bataille contre Blackbeard

L’ultime saga de une pièce est actuellement une seule chaîne de mystères résolus, d’événements qui se déroulent et de rebondissements surprenants. Le chemin vers la conclusion du monde célèbre et réussi épopée pirate c’est tout sauf ennuyeux et ça éduque aussi Chapitre 1071 pas exception.

Au contraire, le dernier chapitre de 2022 a toutes sortes de choses détails intéressants de l’histoire prêt pour ses lecteurs et d’offrir des informations importantes. Cependant, la conclusion est particulièrement excitante, car c’est là que le mangaka Eiichiro Oda le taquine. Collision de deux géantsqui pourrait bientôt être en guerre.

Si vous préférez ne pas savoir de qui il s’agit et ce qui s’est passé d’autre dans le chapitre actuel du manga, nous vous recommandons d’arrêter de lire à ce stade, car des spoilers massifs suivent au chapitre 1071 du manga. Considérez également que le manga est bien en avance sur l’anime en termes d’intrigue.

One Piece : Ces deux géants vont-ils bientôt entrer en collision ? (chapitre manga 1071)

Il est difficile de dire quelle information du dernier chapitre du manga a rendu les lecteurs les plus heureux, ou quelle idée a causé les visages les plus étonnés. Est-ce l’ancien samouraï des mers Ours Barthélemyqui semble n’avoir aucun sens contre le porto rouge cogné?

Ou l’annonce que docteur Végapunk a un autre allié puissant qui veut maintenant se tenir à ses côtés ? En tout cas, cela aurait dû surprendre plus d’un fan que Enfant d’Eustas et sa bande de pirates sont sur le point de Elban, patrie des géants. Ce ne sont que de petites choses, après tout, compte tenu de la fin du chapitre 1071.

Parce que personne de moins qu’un favori des fans n’apparaît ici Singe D. Garp de nouveau, grand-père de Luffy, Héros de la Marine et il n’y a pas si longtemps, c’était de loin l’un des personnages les plus forts de One Piece. Le père du révolutionnaire Singe D Dragon est de bonne humeur et surtout plein d’énergie.

Il discute de la situation quelque peu tendue Poupée Vice-amiralcommandant de la base navale G-14, qu’il ne voit aucun problème à le faire sans autorisation et sans l’ordre approprié territoire d’un empereur entrerait. Ce qui, connaissant Garp, est probablement un mensonge flagrant.

Enfin, la Marine hésite à lancer une guerre ouverte contre un Empereur, et Garp est après cela Guerre à Marine Ford a démissionné de son poste et n’enseigne plus que de jeunes marines. Il est donc plus que douteux qu’une telle action lui soit simplement pardonnée.

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Mais cela semble être une action très personnelle de toute façon, parce que l’homme qui Garp le poing a acquis une notoriété mondiale, apporte la base navale G-14 Helmeppo et annonce avec un visage rayonnant qu’il a l’intention Hachinosu conduire, la base actuelle de Marshall D Enseigner.

C’est là qu’il veut que son élève corby sauf qu’après le plus jeune incidents Lys d’Amazonie a été kidnappé par Barbe Noire et dont le statut actuel est totalement inconnu. Bien sûr, de nombreux lecteurs sont maintenant heureux qu’il puisse y avoir un affrontement entre eux puissants guerriers arrive, mais certains fans perçoivent également l’information avec mélancolie.

Parce que nous savons que Garp n’a pas été aussi fort qu’il l’était autrefois, et même un combattant de taille unique comme Rayleigh d’argent a déclaré il y a quelques chapitres qu’il ne pense pas qu’il aurait une chance contre Teach à son âge avancé. Cela soulève la question : voulons-nous même cela ? Garp contre Barbe Noire combats?