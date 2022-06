One Piece Film Red : Une nouvelle bande-annonce en dit plus sur le passé d’Uta + affiche

Il y a des mois mouvementés à venir Fans de One Piece, car de grandes choses sont encore à venir cette année. Le manga célèbre son 25e anniversaire, un nouveau jeu vidéo est en cours et avec One Piece Film Rouge Bien sûr, un tout nouveau film d’animation sortira également, qui est dans un remorque fraîche indique.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube

Une vidéo révèle la connexion d’Uta avec Luffy

La vidéo montre diverses nouvelles scènes de l’aventure à l’écran et nous donne un aperçu de l’enfance d’Uta. C’est un nouveau personnage qui spécialement créé pour One Piece Film Rouge est devenu. Mais ce n’est pas n’importe quel personnage, elle est réelle la fille de Red Shanks! Une circonstance qui a complètement surpris de nombreux fans, seul Luffy ne semble pas être surpris par ce message.

Nous découvrirons pourquoi dans la nouvelle bande-annonce, qui nous donne un petit aperçu de Le passé d’Uta. Après que ses amis lui aient demandé avec incrédulité comment Luffy connaîtrait une telle superstar, il leur révèle le nom de son père. Bientôt on en voit un court flashback montrant Luffy et Uta enfants. Ils se connaissent donc depuis de nombreuses années.

L’origine d’Uta devrait donc apparaître dans « One Piece Film Red ». causer toutes sortes d’agitationparce qu’à cause d’elle voix spéciale, qui est censée pouvoir changer le monde, elle est ciblée par divers groupes. Bien sûr, Luffy et son équipage ne peuvent pas rester les bras croisés et vouloir les protéger. Tôt ou tard, Shanks apparaîtra probablement aussi sur la scène.

À juste titre, les responsables du film d’animation ont également annoncé les actrices de doublage d’Uta. C’est vrai, messieurs les orateurs, car en fait deux dames prêtent leur voix au jeune protagoniste. Kaori Nazuka (« My Hero Academia ») exprimera le personnage dans un dialogue normal pendant Ado, chanteur de J-pop reprend les parties vocales (via Siliconera).

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.



En savoir plus dans le Protection des données de Twitter.

Toujours afficher le contenu de Twitter

De plus, était encore une nouvelle affiche à « One Piece Film Rouge » publiéque de Mangaka Eichiro Oda a été fait personnellement. Au fait, celui-ci le deviendra bientôt quatre semaines de pause offrez-vous, entre autres, le Élaboration de l’arc final de l’épopée pirate pour pouvoir s’occuper.

One Piece Movie Red commence le 6 août 2022 dans les cinémas japonais. Une sortie en salles allemande n’est pas encore connue.