One Piece Film: Red – Un épisode de remplissage trop long avec un service de fans insensé (critique du film)

Il y a quelques mois c’était pour les fans de une pièce presque pas d’autre sujet que Film One Piece: Rougela 14e film cinématographique à la mythique épopée pirate qui a vu le jour il y a près de 25 ans sous la forme d’un manga. Après ça sortie officielle en salles au Japon cependant, le travail est devenu silencieux.

Notamment parce que tant dans l’anime que dans le manga de Eichiro Oda renverser littéralement les événements. Dans les livres nous les avons maintenant Saga finale atteint et est dans l’adaptation en série la conclusion de l’Arc Wa no Kuni en plein essor. Pas étonnant alors que éditeur a un peu baissé.

Mais il devrait bientôt être à nouveau sur toutes les lèvres, car le sortie officielle en salles en Allemagne sur le point de commencer. Du 13 octobre 2022 devient le travail du réalisateur Goro Taniguchi être vu dans des cinémas sélectionnés, deux jours avant, le 11 octobre 2022ce sera aussi un grand première à Berlin donner.

Nous étions autorisés à nouveau long métrage dans l’univers one piecequi comme ses prédécesseurs ne fait pas officiellement partie du canon, peut être visionné pendant un certain temps et vous le dira dans celui-ci critiqueÀ quoi s’attendre. Et aussi, que se passe-t-il avec les rumeurs, c’est que le film plus de vidéoclips que d’intrigue offrirait.

One Piece Film : Red – Un festival pour les fans (critique du film)

Les excursions au cinéma de One Piece sont toujours une chose à part entière. Au début, ils n’étaient guère plus que des récapitulatifs d’arcs populaires, Strong World de 2009 et Z de 2012 semblant être le Frontière entre série et film puis finalement s’effondrer, mais depuis Gold, il est parfaitement clair ce qu’Oda a toujours dit: film et série existent indépendamment les uns des autres.

C’est la même chose en rouge, cependant beaucoup de nouvelles informations a révélé que cela pourrait certainement être, et est peut-être, canon, mais en même temps c’est vérités établies ignoré de l’histoire originale. De plus, il est assez difficile de travailler temporel dans les aventures de l’Équipage du Chapeau de Paille.

Une autre critique est que focus sur l’actionqui sert souvent à mettre en scène des personnages de manière attrayante et présenter des tenuescomme un sensé histoire compréhensible représenter. tourne au ralenti dans l’intrigue et certaines questions logiques en sont la conséquence naturelle.

Est-ce pertinent ? Pas nécessairement. Si cela ne vous dérange pas que certains éléments du film avant et arrière n’ont aucun sens, vous pouvez vous amuser avec Red. Pour y parvenir, le travail de Taniguchi s’adresse aux fans de manière globale, apporte de nombreux personnages connus dos et pose délibérément ceux qui agissent comme favoris de la foule sont connus.

© Ado via YouTube/Eiichiro Oda/Comité de production « One Piece » 2022

Le plus grand attrait est naturel jarrets, qui marque le 14e long métrage d’une seule pièce. Qui regarde déjà l’apparence du grand empereur pirate heureux, en aura probablement pour son argent, à cause de la sympathie de Luffy remplaçant du père il y a beaucoup à voir et à entendre.

Mais s’il vous plaît, ne soyez pas déçu si le résultat final de la performance de lui et de son gang est plutôt sympa se tient dans les limites et c’est un peu plus qu’une simple action par chaque membre d’équipage concerné admirer. Le centre de l’action est toujours sur Utaun chanteur se faisant passer pour La fille de Shank révèle.

Juste l’histoire entourant celui-ci tout nouveau personnageconçu par Eiichiro Oda lui-même, s’avère étonnamment complexe et même parfois intéressant, même si les créateurs du film ne parviennent pas à trouver le bon ton dramatique tenir vrai. Vous pouvez donc partager l’excitation, mais plutôt ne pas sympathiser.

Mais ce n’est même pas nécessaire pour pouvoir profiter de « One Piece Film : Red », car celui-ci Régalez-vous du service des fans devrait juste être amusant et faire briller vos yeux. Bien qu’aussi les nombreux intermèdes musicaux aide, qui tire à travers le film mais l’interrompt rarement vraiment. Quand Uta chante, c’est presque toujours lié à l’action ou une partie de celui-ci.

Vous n’avez donc pas à vous soucier de cette aventure de Singe D Luffy à une expérience de l’ancien Horaires MTV dégénéré, à savoir le rouge est pas d’enchaînement de vidéoclipsmais une œuvre qui, du fait de l’intrigue, s’amplifie sur un style narratif orienté vers la musique met.

qui monte J-pop groovy est certainement très amusant et même ceux d’entre vous qui n’aiment pas vraiment ce style de musique devraient pouvoir positivement surpris sera. Notamment parce que les scènes correspondantes sont magnifiquement présentées et plein d’idées intéressantes mettre. En général, le film a l’air vraiment bien d’un bout à l’autre.

Beaucoup de fan service

Personnage principal intéressant (Uta)

Des scènes de combat bien animées

Chansons folles de J-Pop

Les intermèdes musicaux et l’intrigue ont été habilement entrelacés

Appel visuel

contre:

Intrigue facile à comprendre

faiblesses dans le drame

Les poses et les tenues sont souvent plus importantes que l’intrigue et la logique

L’intrigue de One Piece Film : Red is pas vraiment malmais il est plus qu’évident que les cinéastes Fan service et vente de nouvelles figurines de collection est plus important qu’une action cohérente et compréhensible. Mais si vous voulez juste vous défoncer de toute façon, venez au 14. Long métrage One Piece entièrement à sa charge.