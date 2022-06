One Piece Film Red obtient un clip vidéo élégant pour la chanson titre

Il faut maintenant moins de deux mois pour One Piece Film Rouge au Le 6 août dans les cinémas japonais départs. Bien que le dernier aperçu ne semble pas montrer de nouvelles séquences directement de la nouvelle aventure cinématographique de la franchise à succès – il l’a fait avec une quelques jours plus tôt nouvelle bande-annonce de One Piece Fini. Au lieu de cela, il tourne entièrement autour du nouveau personnage du film d’animation et en profite pour montrer à nouveau sa voix chantante.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube

Parce que c’est de ça qu’il s’agit Clip vidéo pour la chanson thème de One Piece Film Red, traduit du japonais par A New Age. la le chanteur Ado vous entendrez beaucoup plus dans le film que cette seule chanson, car elle livre également le Voix chantée pour le nouveau personnage Utaqui fait sa première apparition dans One Piece Film Red.

Du passé de One Piece

Si le personnage est également nouveau, Uta a un lien important avec au moins deux personnes de l’univers One Piece : Apparemment, elle n’est pas qu’une vieilles connaissances de Luffy depuis l’enfance, mais aussi la fille de Shankqui devrait également apparaître sur la scène à cause d’elle seule.

Elle peut probablement utiliser ce soutien actif, car à cause de sa voix particulière, divers groupes sont sur ses talons.

« One Piece Film Rouge » est maintenant 15e film cinématographique au phénomène anime et manga One Piece, conçu par Eiichiro Oda, qui semble actuellement plus populaire que jamais.

En plus du nouveau film, les fans peuvent également s’attendre à un Vjeu vidéo et un Adaptation en direct sur Netflix Soyez heureux. De la Le manga One Piece, en revanche, sera bientôt en pause pendant un moismais en préparation de la grande finale.

Réaliser One Piece Film Rouge Goro Taniguchi, qui s’est fait un nom principalement grâce à Code Geass. Son implication dans One Piece avant cela était unique, mais elle remonte à loin. Parce que Taniguchi n’a rien de moins que la première implémentation animée « One Piece » Réalisé l’OVA « Vaincre le pirate Ganzack! »

Pour le scénariste Tsutomu Kuroiwa En revanche, le travail sur « One Piece » ne remonte pas si loin : il a déjà écrit le 13e long métrage pour l’anime « One Piece Film : Gold ».

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

La première de « One Piece Film Red » sur 6 août 2022 ne s’applique qu’aux cinémas japonais. On ne sait pas encore quand le film arrivera en Allemagne. S’il y a des nouvelles à ce sujet, vous le saurez 45secondes.fr.