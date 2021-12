One Piece Film Red: Les conceptions de gangs de chapeaux de paille sont sorties

Au 6 août 2022 le gang des chapeaux de paille lève les voiles pour leur prochaine aventure sur grand écran. Si et quand le film One Piece Film Rouge Trouver son chemin vers l’Allemagne n’a pas encore été déterminé, mais il est probable.

Par exemple, le dernier grand film dérivé est venu de Une pièce avec le sous-titre Débandade quelques mois seulement après la première au Japon aussi dans les cinémas allemands.

De nouvelles tenues pour Luffy et son équipe dans le film One Piece Red

Cela ne devrait pas surprendre les fans de la saga des pirates Luffy et son équipage Habillez-vous à nouveau pour la grande apparition au cinéma. Les tenues nouvellement conçues s’arrêtent toujours petit point culminant dans les films, comme le légendaire ascenseur tout en noir dans « One Piece: Strong World ».

Pendant le de Shueisha événements organisés Jump Festa ’22 est finalement devenu le Dessins sorti pour « One Piece Film Red ». Tu peux voir Art conceptuel de tous les chapeaux de paille, y compris le nouveau venu Jimbei (en japonais : Jinbe).

L’artilleur et baron des mensonges Lysop (Usopp) surprend avec ça look le plus extravagant.

© 1999 Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation

Au rouge Queues, la figure centrale et éponyme, elle reste mystérieuse. Selon Réseau d’actualités anime Le créateur de « One Piece » s’exprime aussi Eiichiro Oda parfois que très vaguement sur l’apparition de l’empereur roux des océans.

© 1999 Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation

Dans le cadre du Jump Festa ’22 diffuse également le casting de la prochaine adaptation en direct Salutations et exprime son impatience pour le tournage. la Anime pendant ce temps, a célébré le 1000ème épisode!

qui le Réalisateur de « One Piece Film Red » ou de qui il s’agit mystérieuse femme ailée qui peut être vu dans la bande-annonce peut être vu dans notre dernier post sur Annonce de film lire de plus près.