One Piece Film : Red – L’actrice allemande Uta confirme le destin de son personnage

Attention, spoilers massifs suivent: Le blockbuster d’anime a commencé en octobre 2022 Film One Piece: Rouge aussi dans nos cinémas. Nous en apprenons Uta, la fille de Red Shanks, rencontre un nouveau personnage important. Lors d’une interview avec nous marchait Zina Lausla doubleuse allemande de la chanteuse douée, revient plus en détail sur la fin du film et le destin de son personnage.

« Je viens de parler au producteur aussi »

Nous avons eu la chance de parler à Zina Laus lors de la première allemande du hit anime à Berlin. Entre autres choses, divers invités d’honneur ont été invités à cela, ainsi que certains acteurs de la voix allemande Aya Komakiqui a été assistant réalisateur en chef sur le film, et Keisuke Izumile producteur de l’oeuvre, présent sur place.

Entre autres choses, nous voulions savoir du locuteur allemand Uta comment elle interprète la fin de One Piece Film : Red. Après le combat final, nous avons vu Shanks et son équipage debout autour d’un cercueil. Luffy les regarde de loin. De nombreux fans ont spéculé jusqu’à présent que les créateurs ici avait mis la mauvaise voiecar Uta est trop important pour mourir hors écran.

« … Je suis mort », nous a dit Zina Laus avant que nous puissions formuler la question. Immédiatement après, elle ajouta : elle vient de redemandersi elle reviendrait, même si ça n’a pas l’air trop beau pour ça : « Je venais de parler au producteur (…) et puis j’ai demandé « Est-ce qu’Uta est vraiment mort? » et il a dit « Oui ». J’ai pensé que c’était dommage aussi, parce que j’aimais vraiment le rôle.

Ce sont des mots assez clairs que probablement l’un ou l’autre fan de « One Piece » pourrait décevoir. Uta a rencontré de grandes parties de la communauté très bien et récemment confirmé Eichiro Odale créateur de l’épopée pirate que le personnage a également une partie de l’histoire du manga être. Son histoire partagée avec Luffy c’est arrivé non seulement dans le film d’animation, mais aussi dans le manga.

Aimeriez-vous voir plus d’apparitions d’Uta dans d’autres aventures One Piece ? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous!