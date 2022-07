One Piece Film Red : la deuxième bande-annonce du film confirme le retour de nombreux personnages

Le dernier film, le Fans de One Piece Il y a environ 3 ans, c’était « One Piece Stampede ». Cette année, le prochain blockbuster est enfin à nos portes. Dans One Piece Film Rouge Les Pirates du Chapeau de Paille vivent une nouvelle aventure avec la fille de Shank, Uta, qui a un talent particulier avec sa voix. Une toute nouvelle bande-annonce révèle maintenant plus de détails à attendre.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube

Retrouvailles avec de nombreux adversaires de One Piece

Le nouveau Bandes annonces montre quelques scènes que l’on connaît déjà du premier trailer, mais aussi quelques nouveaux extraits. Nous avons donc découvert des visages familiers que nous connaissons depuis Les précédentes aventures de Luffy connaître et apparaîtra dans le film.

Qui peux-tu voir? Parmi les personnages représentés se trouvent quelques adversaires des saisons précédentes. Les personnes suivantes apparaissent dans One Piece Red :

Charlotte Brûlée

Four Charlotte

Sakazuki (Akainu)

Borsalino (Kizaru),

Issho (Fujitora)

Koby

Blueno

5 hommes sages

Mais Luffy et son équipage rencontreront non seulement leurs adversaires, mais aussi alliés bien connus. On peut donc s’attendre à une apparition des personnages suivants :

Bartolomeo

Loi de Trafalgar

bepo

jarrets

Bien sûr, sur la base des scènes montrées, il n’est pas possible de peser combien de temps les personnages du film arrivera. Mais même une petite réunion avec des personnages aimés et détestés fait battre plus vite le cœur des fans de « One Piece ».

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Uta montre ses talents de chanteuse dans One Piece Film Red

On voit aussi des extraits de concert d’Utaautour duquel tournera le film. Le personnage Uta vient du même deux doubleurs parlé : Kaori Nazuka reprend les dialogues d’Uta, tandis que le chanteur de J-Pop Ado met le chant en musique.

Bien sûr, ils le sont aussi Membres de l’Équipage du Chapeau de Paille eux-mêmes et nous avons un premier aperçu des tenues qu’ils porteront à travers la bande-annonce. Au fait, « One Piece Film Red » est le premier film au cinéma dans lequel le nouveau membre du gang fait une apparition : L’homme-poisson Jinbei.