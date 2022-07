One Piece : Filler confirmé en préparation de One Piece Film Red, ces épisodes sont concernés

Déjà début juin, nous avons signalé qu’il est très probable que l’anime sera une pièce l’actuel Arc Wa no Kuni fera une pause pour traiter divers épisodes de remplissage pour le prochain film Une pièce : rouge préparer. Après tout, cela a été la procédure standard jusqu’à présent lorsque le épopée pirate est venu au cinéma.

A cette époque, des rumeurs parlaient du fait que le travail de mangaka Eichiro Oda et Animation Toei probablement dans juillet de cette année sera mis en pause afin que nous puissions être vraiment enthousiasmés par l’aventure sur grand écran. Et maintenant, ce ouï-dire du moulin à rumeurs n’est pas une surprise approuvé.

Dans ce Nouvelles nous voulons vous dire tout ce qu’il y a à savoir sur ce sujet, alors, quels épisodes de la série animée sont affectés, comment ils seront appelés dans l’original et quand ils seront officiellement publié sera. Nous vous disons également tout ce que vous devez savoir sur le prochain film « One Piece : Red ».

One Piece : Ces épisodes jettent le pont vers le nouveau film

Pour certains fans de One Piece, c’est bien sûr particulièrement ennuyeux maintenant, car si les lecteurs du manga savent déjà comment l’Arc Wa no Kuni prend fin, cela bat toujours son plein dans l’anime. Ce qui rend bien sûr presque insupportable que l’intrigue soit maintenant pour le nouveau film interrompu devient.

Sont concernés selon les annonces officielles trois épisodes en tout, qui doivent être publiés sur une période de 14 jours. Ça commence le 14 août 2022 l’épisode Fille aux cheveux roux et forme la conclusion La légende des cheveux roux au 28 aoûtDonc deux semaines plus tard.

Épisode 1029 : Fille aux cheveux roux ! (14 août 2022)

: Fille aux cheveux roux ! (14 août 2022) Épisode 1030 : La promesse d’un nouvel âge ! Luffy et Uta ! (21 août 2022)

: La promesse d’un nouvel âge ! Luffy et Uta ! (21 août 2022) Épisode 1031: La légende des cheveux roux ! (28 août 2022

la Intrigue des trois épisodes est encore inconnue à ce stade, mais comme il s’agit d’une tentative de préparation du nouveau film, tout sera probablement sur le Pirate Empereur Shankssa fille Uta et bien sûr protagoniste Singe D Luffy tour. Mais les trois épisodes de remplissage sont comme le film lui-même pas sur le canon.

One Piece Film Red : tout sur le nouveau film

De la 14e film cinématographique dans l’univers One-Piece a eu lieu à l’occasion de 1 000 épisodes annoncé et devrait sortir au Japon le 11 octobre 2022 dans les cinémas. En Allemagne, « One Piece : Red » vient de Toei Animation également en octobre 2022 à la fois en langue originale japonaise avec sous-titres et en version doublée allemande dans les cinémas.

Bien que l’on ne sache pas encore grand-chose sur l’intrigue, nous savons déjà que le film parle de La fille jusque-là inconnue de Shanks Uta se transforme, dont le nom se traduit par quelque chose comme chanson moyens. La diva apparaît dans le travail du réalisateur Goro Taniguchi en public pour la première fois et enchante le monde avec sa voix incomparable.

Oda l’a créé personnage principal fémininpuisque selon ses propres déclarations il ne veut plus vieux hommes légendairesmais préfère dessiner des filles. Il faisait probablement référence à des personnages qu’il a conçus pour des films et des émissions spéciales comme Byrnndi Monde, Shiki ou zéphyr. La voix d’Uta lui est donnée dans l’original par le le chanteur Ado emprunté.

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Pour « One Piece : Red », il y avait un total de sept chansons composé par des artistes musicaux de renom*, qui ont été enregistrés ensemble dans un album intitulé Les chansons d’Uta être publié, qui, selon les informations officielles sur 10 août 2022 apparaît. Dans la version doublée allemande du film, les chansons dans l’original japonais être entendu.

nouvelle genèse par Nakata Yasutaka

par Nakata Yasutaka je suis invincible par Mme Greenapple

par Mme Greenapple rétro-éclairage par Vaundy

par Vaundy Utakata Rarabaï par FakeType

par FakeType Musique morte par Hiroyuki Sawano

par Hiroyuki Sawano Sekai No Tsuzuki par Horisaka Yuta

par Horisaka Yuta Kaze No Yukue par Motohiro Hata