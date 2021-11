One Piece fête son arrivée en mille épisodes d’une manière spéciale

À ce stade, se tenir au courant des aventures de l’équipe des « Chapeaux de paille » peut être considéré comme un véritable exploit, car l’équipe de production derrière One Piece célèbre l’arrivée de la série à son numéro d’épisode 1000, se positionnant comme un seul. des animations les plus complètes de l’histoire de l’animation.

Il y a d’innombrables aventures que Luffy a entreprises avec ses amis à la recherche de devenir le nouveau roi des pirates, c’est pourquoi la franchise d’édition Shonen Jump a décidé de mener une curieuse expérience d’édition qui sera fascinante pour les fans. série peut facilement perdre le fil.

Vous pourriez aussi être intéressé par: EA aurait annulé un nouvel opus de « Star Wars : Battlefront »

Le service de streaming Crunchyroll a compilé une vidéo qui atteint un total de 17 minutes et demie par seconde de chacun des épisodes de One Piece, les ordonnant chronologiquement afin de présenter une rétrospective sur l’évolution de l’animation dans la série, qui a réussi à rester en diffusion depuis plus de 20 ans.

La franchise One Piece est très proche de recevoir un traitement similaire à celui présenté avec « Cowboy Bebop », puisque Netflix a confirmé le début de la production de son adaptation live action, qui a révélé son casting principal, composé principalement d’acteurs relativement inconnus. .

Vous pourriez aussi être intéressé par: Rockstar Games s’excuse pour le lancement chaotique de GTA Trilogy

Tomorrow Studios sera en charge de produire, en collaboration avec le service de streaming, cette nouvelle adaptation écrite par Steve Maeda, qui fera également office de showrunner avec une première saison qui comprendra dix épisodes d’une heure environ.

Il convient de noter que la série d’action en direct a le sceau d’approbation d’Eiichiro Oda, l’auteur du manga original qui a servi de consultant créatif pendant son développement. Actuellement, l’histoire du manga traverse la « guerre de Wano », l’un de ses arcs narratifs les plus importants et les plus importants de ces dernières années, il a donc été supposé que Luffy et sa compagnie pourraient être sur le point de conclure leurs aventures.