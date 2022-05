One Piece établit un nouveau record avec le combat de Wano

dans le une pièce-Manga, les pirates au chapeau de paille autour de Monkey D. Luffy combattent Kaido depuis un certain temps. Il semble que ce combat pour Wano touche maintenant à sa fin. « One Piece » établit un nouveau record : jusqu’à présent, aucune bataille n’a été plus longue que celle-ci.

Le combat One Piece est le plus long de l’histoire du manga à ce jour

« One Piece » est connu pour ses combats dans une ampleur épique représenter et s’étirer correctement. Bien sûr, cela forme aussi Bataille pour Wano dans l’arc actuel aucune exception, bien au contraire. Le combat contre Kaido a maintenant il semble que c’est enfin arrivé à sa fin – s’il ne passe pas au tour suivant après tout. Quoi qu’il en soit, il est clair que nous avons affaire à un nouvel enregistrement devoir faire.

Plus long que tous les combats précédents : Merci à la nouvelle forme de Monkey D. Luffy Vitesse Cinquième il semble maintenant que le combat entre le capitaine pirate du chapeau de paille et Kaido soit terminé. Si rien d’autre ne se présente, c’est tout, et les habitants de Wano seront enfin libres. Alors ce qui prend du temps finira par être bon.

D’après le compte Twitter New World Artur, le combat des résistants Wano contre Kaido et sa brigade de pirates fiers 64 chapitres ont duré. Cela équivaut à un période de 650 jours, à travers lequel les chapitres du manga ont été publiés. Cette bataille est de loin la plus longue de l’histoire de « One Piece ».

seule la question demeure si c’était vraiment ça et en effet nous avons déjà vu la fin de cette lutte ici. Beaucoup de fans n’y croient pas vraiment. Par exemple, il est possible que Momo encore plus performant s’allonge. Certains fans de One Piece semblent également espérer que Monkey D. Luffy Tué Kaido avec une attaque plus spectaculaireque ce ne serait le cas maintenant.

Qu’en pensez-vous: pensez-vous que c’est tout ou y a-t-il plus à venir? Dites le nous dans les commentaires.