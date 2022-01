One Piece Episode 1009 Date et heure de sortie, Spoilers, Regardez en ligne au Royaume-Uni, en Australie et en Inde

One Piece est l’une des séries de mangas japonais les plus connues qui a été livrée pour la première fois le 2 avril 2021. La date de sortie de One Piece Episode 1009 est maintenant disponible. Cette série est devenue très populaire au début de seulement quelques épisodes et a maintenant une autre saison. En effet! Enfin, a fait ses débuts, et presque aucun épisode de One-piece n’a été diffusé.

Les fans sont étonnés par cette série qu’après le début du dernier épisode, ils sont impatients de réaliser quand est l’épisode suivant, qui est la date et l’heure de sortie de l’épisode 1009 en une seule pièce. Quand l’épisode suivant, l’épisode 1009, est-il diffusé ? Tout bien considéré, la date de sortie de l’épisode 1009 en une seule pièce est censée être le 5 avril 2021.

One Piece Episode 1009 Date et heure de sortie révélées

La date de sortie de l’épisode 1009 en une seule pièce est le 5 avril 2021. Normalement, la partie sera livrée à midi selon le JST (heure du Japon). Au cas où la livraison arriverait dans les délais, la traduction anglaise sera accessible selon le calendrier suivant :

Heure du Pacifique : 9 h 00 le dimanche 4 avril 2021 Heure de l’Est : Midi le dimanche 4 avril 2021 Heure centrale : 11 h 00 le dimanche 4 avril 2021 Heure britannique : 17 h 00 le dimanche 4 avril 2021

Aperçu de la date de sortie de l’épisode 1009 de One Piece

Nom de la saison en ligne en ligne Une pièce Numéro d’épisode 1009 Genre Aventure, fantastique Date de sortie initiale d’une seule pièce 22 juillet 1997 Date de sortie de l’épisode 1009 en une pièce 5 avril 2021

À propos de la date de sortie de l’épisode 1009 de One Piece

One Piece est l’une des meilleures adaptations de manga et d’anime les plus anciennes de tous les temps. Le manga a fonctionné en continu sans interruption critique à partir de 1997 environ, un nombre plus important qu’au nord de vingt ans. Essentiellement, l’anime, initialement livré en 1999, tourne depuis longtemps et continue. L’histoire suit le corsaire Monkey D. Luffy alors qu’il part à la recherche de la meilleure fortune de tous les temps avec sa confiance dans le groupe. En route, ils font l’expérience d’entreprises incalculables, de lowlifes écrasants et de spots magnifiques. One Piece 1009 peut être consulté en ligne à partir de sources authentiques telles que Shonen Jump, Viz Media et Manga Plus. Restez à l’écoute pour des rapports supplémentaires sur One Piece et l’anime.

Spoiler de la date de sortie de l’épisode 1009 de One piece

Chapitre 1009 Le titre est « Hellfire » et il s’ouvre avec le feu qui se propage à l’intérieur du palais. Kinemon et les fourreaux rouges rencontrent Orochi et Fukurokuju. Les deux rassemblements se battent et Orochi se transforme en son corps Yamata.

Les fourreaux rouges enlèvent chacune des têtes d’Orochi sans délai, mais Raizou s’est replié pour affronter Fukuokuju pendant que les gousses rouges continuent. Kid demande à Law d’envoyer l’un d’eux (Kaido ou Big Mom) en utilisant son pouvoir, cependant, il répond qu’en supposant que c’était concevable, il l’aurait déjà fait comme tel.

Kaido et Big Mom envoient un assaut combiné, anéantissant une partie de l’île et blessant Zoro. Luffy attaque le chef des Beast Pirates, cependant, le mécréant peut retourner l’assaut en mettant fin à la foudre de sa bouche. Ensuite, à ce moment-là, Law utilise l’épave pour placer Zeus dans une boîte en métal fabriquée par Kid.

Le bourreau et Zoro envoient un assaut qui traverse Prométhée et Kil le suit en agressant Napoléon. Child et Law agressent Big Mom ensemble. L’immense scalawag frappe Kid au sol, mais il inverse l’assaut pour porter un coup et Big Mom tombe d’Onigashima dans la mer. Nous savons tous qu’il y a toujours des chances que les spoilers soient faux, nous vous recommandons donc de lire les chapitres One Piece via des sources officielles telles que VIZ Media, Shonen Jump et l’application MANGA Plus de l’éditeur Shueisha.

